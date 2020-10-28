Красотка Джулия Робертс: история голливудской Золушки в фотографиях

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Разве это морщины? Это так… морщиночки", — говорила мачеха Белоснежки, роль которой блестяще исполнила Джулия Робертс несколько лет назад. И правда, актриса выглядит великолепно в свои 53 года, несмотря ни на что. А ее лицо по-прежнему озаряет самая яркая улыбка Голливуда.

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры самых разных лет главной "красотки" мира.

Джулия Робертс, как и многие другие актрисы, с детства не казалась привлекательной ни себе, ни другим. Слишком большой рот, слишком длинные ноги. Однако ее недостатки со временем стали преимуществами.

Рано потеряв отца, терпя унижения от отчима, она начала работать — официанткой в пиццерии, и при первой возможности уехала к сестре в Нью-Йорк учиться и пробовать стать актрисой. Попасть в большое кино ей помог старший брат Эрик Робертс, уже популярный к тому времени актер: они сыграли в боевике "Кроваво-красное". Затем были еще несколько фильмов, однако известность пришла к ней после второстепенной, но важной роли больной диабетом девушки в фильме "Стальные магнолии", за которую она получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар". Но именно "Красотка" безвозвратно сделала ее мировой кинозвездой.

В 1990-е было еще несколько кассовых фильмов: "Ноттинг Хилл", "Сбежавшая невеста". В двухтысячные Робертс прославилась как "Эрин Брокович", принесшей ей "Оскара". Гонорары стали многомиллионные, популярность бешеная. За картину "Улыбка Моны Лизы" она получила 25 миллионов долларов. Затем были "Одиннадцать друзей Оушена", "Ешь, молись, люби", "Август: Графство Осейдж" и многие другие.

После бурных 1990-х, когда у Робертс было много любовников, женихов и даже один брак с кантри-певцом длиной в два года, в 2002 году она вышла замуж за оператора Дэниела Модера. Через два года у них родилась двойня — мальчик Финнеас Уолтер и девочка Хэзел Патриша, а еще через три года у пары появился сын Генри.