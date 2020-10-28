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«Эта вода слишком мокрая!». Что делать, если истерик ребенка хочется завыть и убежать
Источник материала: Tut.by
Это колонка для родителей, которые познали правду жизни с ребенком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А еще про любовь и обретение себя заново. Потому что ребенок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией себя. Но сначала разбирает до основания, а это очень болезненно. И бывает не с кем обсудить.
Как многим (или почти всем) людям, не имеющим детей, до появления собственного ребенка мне казалось, что все эти стоны и описания родительских страданий слишком преувеличены. «Не задолбалась — не мать», — ехидно думала я, натыкаясь где-то на описание тягот родительства. Казалось, что самое сложное — родить. Ну а дальше с тем, кто родится, уже проще иметь дело. Первые пару месяцев он просто спит и ест, и в момент беременности меня больше всего заботило, чем же я займусь в эти бесконечные дни безделья. Я даже зачем-то купила себе кучу книжек о генетике и строении Вселенной, чтобы хоть как-то развлекать себя, пока мой идеальный младенец будет мирно спать на балконе по заветам доктора Комаровского. Я пишу это сейчас и не могу сдержать нервного смеха. Как вы наверняка догадались, все пошло совсем не так.
Давайте поговорим о ситуации, когда ребенок спит и ест первые пару недель, а затем у него как будто слетает резьба и, кажется, уже не завинчивается обратно никогда. Или он уже с первых дней демонстрирует, что совсем не «подарочный» младенец. Ему как будто дискомфортнее, чем другим. Он плачет от яркого света, пугается громких звуков, плохо спит. И даже когда периоды колик и всего вот этого позади, легче как будто не становится. Такой ребенок чувствует все «слишком» и так же «слишком» реагирует. Его невозможно уложить вечером спать, если день был слишком активным и насыщенным — он просто не может справиться с обилием эмоций и информации, его система перегружена.
Становясь старше, он чаще реагирует плачем, если что-то пошло не так. Он может заплакать просто от того, что не справляется сейчас со своими положительными эмоциями. Впервые я увидела это, когда мой сын зарыдал от обилия подарков на день рождения. Они в него как будто уже не помещались, у него не было сил больше радоваться.
Добро пожаловать в мир высокочувствительных детей
Их принято называть «капризными», «неспокойными», винить матерей в том, что они слишком сильно тревожатся и как будто «заражают» своим эмоциональным фоном ребенка. Но дети не капризничают и не беспокоятся просто так, и даже самая растревожная на свете мать не способна так сильно повлиять на врожденные качества ребенка. А высокая чувствительность как раз относится к врожденным качествам. Элейн Эйрон, американский психотерапевт и психолог, исследовательница феномена высокочувствительных детей (highly sensitive children) и автор одноименной книги, пишет, что такой тип темперамента — совершенно нормален и им обладают 15−20% людей.
Во времена младенчества нашего сына вымпел «самая орущая колясочка района» неизменно был в наших руках. Ребенок терпеть не мог коляски, кроватки и мои надежды сходить в душ и в туалет, когда мне удавалось его все же в кроватку запихнуть. Он любил спать на руках, и лучше, если в этот момент эти руки еще и ритмично двигались. Днем, вечером, посреди ночи — всегда. Мне казалось, что пуповину в роддоме не то что не перерезали — ее сделали короче, чем она была. Я научилась варить кофе одной рукой, нести ребенка этой же одной рукой, другой катя коляску и надеясь, что он полежит в ней хотя бы 15 минут, гулять по три часа в метель и не надеяться на то, что это когда-нибудь кончится.
С медицинской точки зрения с такими детьми все в порядке. В литературе их называют high needed baby (младенцы с повышенными потребностями), а неврологи просто советуют смириться и запастись успокоительным для родителей, но постоянный недосып, эмоциональное и физическое истощение, вина (это я что-то делаю не так) — в общем, добро пожаловать в мир послеродовой депрессии. И действительно, считается, что такие младенцы могут стать спусковым крючком для запуска ПРД у матерей. А еще добавим хор непрошенных советчиков, которые рекомендуют «не баловать», «не приучать к рукам», «дать проораться» и прочие чадолюбивые рекомендации.
Из high needed младенцев не всегда вырастают высокочувствительные дети. Не всегда, но часто. Эти дети остро реагируют на шум, запахи, свет, они могут быть избирательны в еде. Они всегда замечают перепады в настроении и изменения внешности, даже если вы просто надели другую футболку. Они непросто идут на контакт с чужими людьми, быстро перегружаются эмоциями в шумной компании. Им сложно заснуть после активного дня, и они в целом плохо спят. А еще легко впадают в истерику и сложно из нее выходят. Они стеснительны и не всегда ладят с другими детьми.
Кажется, что это описание махрового интроверта. Действительно, порядка 70% высокочувствительных детей — интроверты. И в их случае интровертность — способ снизить уровень внешнего раздражения. Но оставшаяся треть — экстраверты. Как правило, это зависит от семейных установок и общей атмосферы в семье.
Пока описание такого ребенка выглядит как сплошное страдание. Действительно, этим детям тяжелее, чем остальным, справляться с нагрузкой внешнего мира, а их родителям довольно сложно все это беспрестанно контейнировать и отслеживать. Но чувствительные дети обладают огромной эмпатией, очень быстро считывают чужие состояния, в целом они не склонны к агрессии, любопытны, им нравится исследовать все новое. А еще у них богатое воображение и бесконечный запас творческой энергии.
Как пишет Элейн Эйрон, высокая чувствительность — не единственная базовая черта ребенка, и она может проявляться в самых разнообразных комбинациях. «Некоторые дети бывают сложными: активными, эмоционально сильными, требовательными и упрямыми, тогда как другие из них тихони, обращенные внутрь себя, и к тому же слишком легкие на подъем, но только не в том случае, когда им надо присоединиться к группе детей, где они никого не знают. И открытые, и суетливые, и сдержанные, и послушные, все высокочувствительные дети крайне чувствительны к своей среде обитания: эмоциональной и физической».
Это про моего ребенка или нет?
В своей книге «Высокочувствительный ребенок» Эйрон предлагает анкету, в которой положительные ответы на 13 и более вопросов говорят о том, что, скорее всего, речь идет о высокочувствительным ребенке. И даже если всего несколько признаков верны по отношению к вашему ребенку, но проявляются в крайне высокой степени, вы также можете называть вашего ребенка высокочувствительным. Вот эта анкета.
Мой ребенок…
Что делать?
Прежде всего, настроиться на то, что потребности высокочувствительных детей нужно внимательно отслеживать. Режим, сон, ритуалы, предсказуемость — все это снижает нагрузку на психику ребенка, и ему проще справляться с другими раздражителями. С ними нужно разговаривать и заранее рассказывать о чем-то новом или необычном, что будет происходить. Чем меньше непредсказуемости, тем им проще и легче переживать нестабильность окружающего мира.
Важно не подталкивать их быть «как все». Не заставлять играть, читать стихи на публике, если не хочется, давать время на привыкание к новым местам и людям. Также стоит знать и иметь в запасе какие-то пути отхода в том случае, если вы видите, что сейчас «начнется». Массаж, совместное дыхание, любимое стихотворение, лакомство — все сгодится, чтобы попробовать сгладить пиковое состояние в неподходящем месте или ситуации.
А еще с такими детьми очень важно быть взрослыми, по-настоящему. Не перекладывать на ребенка ответственность за его истерику, не сравнивать с другими детьми, особенно когда он плачет и находится в максимально уязвимом состоянии («посмотри, никто не плачет, один ты орешь»), не стыдить и отшивать еще на подлете всех сердобольных прохожих, которые лезут с «сейчас я тебя заберу» или «ай-я-яй, такой большой, а плачет». Важно помнить, что минимум до 5 лет любой ребенок не капризничает просто так или назло, у его состояния всегда есть конкретная причина.
Да, ваш внутренний психологический контейнер должен быть размером со Статую Свободы — не меньше, чтобы все это вместить, переварить и пережить вместе с чувствительным ребенком. С возрастом этим детям будет легче адаптироваться и вступать в коммуникацию, если давать им безопасность, предсказуемость и возможность выплакать вам все свои слезы и закатить все истерики, даже если они появляются «на пустом месте». А еще укреплять отношения нужно с самого начала, чтобы в будущем у вашего ребенка всегда был безопасный принимающий тыл. Держитесь!
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Когда ребенок - совсем не «подарочный».
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