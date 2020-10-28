В Беларуси начались продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro

Источник материала: Tut.by

О выходе на рынок ТС кроссовера Tiggo 7 Pro, который, по сути, является новым поколением Tiggo 7, в компании Chery объявили еще летом, а теперь в Беларусь приехали первые экземпляры китайской новинки.





По сравнению с прежним Tiggo 7 кроссовер второго поколения стал на 68 мм длиннее (от носа до хвоста насчитывается 4,5 м). Колесная база выросла на 20 мм (до 2670 мм), что позволило увеличить запас пространства на заднем ряду. Стал вместительнее и багажник — от 475 л до 1500 л со сложенными задними сиденьями против соответственно 414 л и 1100 л у Tiggo 7 без приставки Pro.





В компании отмечают, что благодаря применению оцинкованных деталей кузова, а также новым технологиям сварки и окраски гарантия на ЛКП составляет 5 лет (или 150 000 км пробега). Дорожный просвет у нового кроссовера равен 190 мм, привод — только передний.





Силовой агрегат для Tiggo 7 Pro на белорусском рынке также заявлен один. Это 1,5-литровый турбомотором мощностью 147 л.с., адаптированный для работы на 92-м бензине, работающий в паре с вариатором производства компании BorgWarner. Разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, средний расход топлива в смешанном цикле — 8,2 л на 100 км.





На выбор предлагаются три комплектации — Luxury, Elite и Prestige. В базовой версии есть светодиодная оптика, системы бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, мультимедиа-система с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида, круиз-контроль и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. В списке оснащения Tiggo 7 Pro в старших комплектациях — двухзонный климат-контроль, бесконтактное открытие двери багажника, панорамная крыша, до 6 подушек безопасности, аудиосистема с 6 динамиками, система кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона и 18-дюймовые колесный диски.





Цены на Tiggo 7 Pro варьируются от 52 800 рублей за кроссовер в комплектации Elite до 57 700 рублей за топ-версию Prestige с двухцветным кузовом. Стоимость начальной версии Luxury пока не озвучена.