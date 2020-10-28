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В минувший вторник в Беларуси задержаны более 60 человек

28.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В минувший вторник в Беларуси, где продолжаются протесты и попытки протестующих выйти на некое подобие общенациональной забастовки (то, что уже происходит – большое достижение для Беларуси), были задержаны не менее 62 человек.

Об этом сообщают волонтеры в телеграм-канале «Списки задержанных». Как сообщалось, в предыдущие два дня, 25-26 октября, по данным МВД РБ в стране были задержаны 1104 человека. С начала протестов число задержанных в Беларуси уже перевалило за 20 тыс. человек.

Сегодня в Беларуси продолжается забастовка. Накануне Координационный совет предложил протестующим не подставлять себя зверствующему омону, а бастовать на территориях предприятий и вузов. Но разве двери кого-то останавливают в стране с особым отношением к законности?

 
 
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В минувший вторник в Беларуси, где продолжаются протесты и попытки протестующих выйти на некое подобие общенациональной забастовки (то, что уже происходит –...
 
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