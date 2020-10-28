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Более 70 млн американцев уже выбрали президента

28.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Более 70 миллионов американских избирателей досрочно проголосовали на президентских выборах за неделю до их официального проведения.

Таковы данные проекта United States Elections Project, возглавляемого профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, передает DW.

По состоянию на утро среды, 28 октября, досрочно проголосовали уже почти 70,5 миллиона избирателей, что составляет более половины от общего числа избирателей, проголосовавших на выборах 2016 года. Тогда свой голос отдали 138,8 миллиона человек.

Исходя из данных проекта, на досрочные выборы зарегистрировалось больше членов Демократической партии, нежели республиканцев.

По мнению аналитиков, столь массовое досрочное голосование играет на пользу Джо Байдена, который призывал своих сторонников отдать свои голоса досрочно. Дональд Трамп, напротив, неоднократно заявлял о том, что опасается манипуляций и фальсификаций в ходе досрочного голосования.

Президентские выборы в США завершатся 3 ноября.

 
 
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Более 70 миллионов американских избирателей досрочно проголосовали на президентских выборах за неделю до их официального проведения.
 
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