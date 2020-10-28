В Беларуси возбуждено более 500 уголовных дел в отношении протестующих

Источник материала: АФН

Белорусские власти возбудили более 500 уголовных дел за организацию и участие в массовых беспорядках.

«Мы наблюдаем рост числа дел, связанных с организацией массовых беспорядков и активным участием в них. К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500. Подавляющее большинство таких уголовных дел связано с событиями, происходившими в городе Минске», - заявил в эфире зомбоящика представитель Генпрокуратуры РБ Андрей Сербун.

Он также сообщил, что сумма ущерба по этим уголовным делам составила более 18 тыс. рублей, из которых 15 тыс. уже возмещены.

Количество уголовных дел, возбужденных за убийства, насилие и зверства в отношении граждан, за превышение и злоупотребления полномочиями, за нарушение законности по –прежнему равно нулю.