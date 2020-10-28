ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси возбуждено более 500 уголовных дел в отношении протестующих

28.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусские власти возбудили более 500 уголовных дел за организацию и участие в массовых беспорядках.

«Мы наблюдаем рост числа дел, связанных с организацией массовых беспорядков и активным участием в них. К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500. Подавляющее большинство таких уголовных дел связано с событиями, происходившими в городе Минске», - заявил в эфире зомбоящика представитель Генпрокуратуры РБ Андрей Сербун.

Он также сообщил, что сумма ущерба по этим уголовным делам составила более 18 тыс. рублей, из которых 15 тыс. уже возмещены.

Количество уголовных дел, возбужденных за убийства, насилие и зверства в отношении граждан, за превышение и злоупотребления полномочиями, за нарушение законности по –прежнему равно нулю.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти возбудили более 500 уголовных дел за организацию и участие в массовых беспорядках.
 
Новости дня
Новости разные
 
Понятный рычаг давления: эксперт о "приоритете" БелАЭС для Евросоюза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика