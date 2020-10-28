ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии

28.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси с 1 ноября вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель со следующего месяца увеличится до 258,11 рубля (сейчас — 256,1). К примеру, социальная пенсия по возрасту вырастет на 1,01 рубля — до 129,06 рубля, пишет TUT.BY


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца января 2021 года. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, с 1 ноября вырастет на 1,01 рубля — до 129,06 рубля. В пересчете по официальному курсу доллара Нацбанка на 28 октября (2,5534 рубля) эта сумма равняется почти 51 доллару.




С 1 ноября также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 ноября вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель со следующего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 70 млн американцев уже выбрали президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика