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"Мы не рабы!" В большом зале филармонии прошёл флешмоб
Источник материала: Партизан
Уволенные деятели культуры устроили флешмоб в большом зале филармонии Минска.
Белорусская государственная филармония / yesbelarus.com
Перед концертом они стояли у сцены с плакатами "Мы не рабы", "Культура против насилия" и другими. После этого участники вышли из зала под скандирование "Жыве Беларусь!", передает
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Уволенные деятели культуры устроили флешмоб в большом зале филармонии Минска.
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