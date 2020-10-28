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ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе растет

28.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Также в организации прокомментировали, каким образом может протекать "вторая волна пандемии.


ВОЗ предупреждает об опасном приросте смертей от COVID-19 в Европе / REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заметила рост ежедневной смертности в Европе на 40% по сравнению с прошлой неделей.

Об этом сообщает BBC.

Летальных исходов от осложнений увеличилось на треть во Франции, Британии, Нидерландах и России.

"Проблема в том, что отделения интенсивной терапии в больницах заполняются очень больными пациентами", – предупредила представительница организации Маргарет Харрис.

Так, Россия сообщила о рекордном ежедневном приросте в 320 смертей, умерших сейчас там 26 589 человек. В Италии за последние 24 часа зарегистрировали 221 погибшего. Общее количество таких случаев в Австрии во вторник превысили тысячу больных.

При этом Харрис отметила, что когда в Европе и случится «вторая волна» инфицирований, она будет отличаться от первой. Также, по мнению женщины, есть и «хорошие новости»: большое количество людей находятся в группах, которым не грозит опасное прогрессирование болезни.
 
 
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Также в организации прокомментировали, каким образом может протекать "вторая волна пандемии.
 
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