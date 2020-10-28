ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе растет

ВОЗ предупреждает об опасном приросте смертей от COVID-19 в Европе / REUTERS





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заметила рост ежедневной смертности в Европе на 40% по сравнению с прошлой неделей.





BBC . Об этом сообщает





Летальных исходов от осложнений увеличилось на треть во Франции, Британии, Нидерландах и России.





"Проблема в том, что отделения интенсивной терапии в больницах заполняются очень больными пациентами", – предупредила представительница организации Маргарет Харрис.





Так, Россия сообщила о рекордном ежедневном приросте в 320 смертей, умерших сейчас там 26 589 человек. В Италии за последние 24 часа зарегистрировали 221 погибшего. Общее количество таких случаев в Австрии во вторник превысили тысячу больных.





При этом Харрис отметила, что когда в Европе и случится «вторая волна» инфицирований, она будет отличаться от первой. Также, по мнению женщины, есть и «хорошие новости»: большое количество людей находятся в группах, которым не грозит опасное прогрессирование болезни.



