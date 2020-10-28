«АвтоВАЗ» отзывает 90 тысяч автомобилей Lada Vesta и XRay

Источник материала: Tut.by

В Тольятти объявили о добровольном отзыве 90 124 автомобилей — это модели Lada Vesta и XRay, изготовленные в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. Сообщение об этом появилось на сайте Росстандарта .





Причиной отзыва автомобилей, как говорится на сайте федерального агентства, «является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов». Все работы для владельцев, которых «АвтоВАЗ» пригласит в дилерские центры, будут бесплатными — на отзываемых машинах будет выполнен перемонтаж жгута проводов и при необходимости замена топливного шланга.





Кроме того, не дожидаясь приглашения, владельцы Vesta и XRay могут сверить VIN своей машины с опубликованным списком и самостоятельно обратиться к дилерам. Узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно также с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru или воспользоваться интерактивным поиском .