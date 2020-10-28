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«АвтоВАЗ» отзывает 90 тысяч автомобилей Lada Vesta и XRay
Источник материала: Tut.by
В Тольятти объявили о добровольном отзыве 90 124 автомобилей — это модели Lada Vesta и XRay, изготовленные в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. Сообщение об этом появилось на сайте
Причиной отзыва автомобилей, как говорится на сайте федерального агентства, «является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов». Все работы для владельцев, которых «АвтоВАЗ» пригласит в дилерские центры, будут бесплатными — на отзываемых машинах будет выполнен перемонтаж жгута проводов и при необходимости замена топливного шланга.
Кроме того, не дожидаясь приглашения, владельцы Vesta и XRay могут сверить VIN своей машины с
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В Тольятти объявили о добровольном отзыве 90 124 автомобилей - это модели Lada Vesta и XRay, изготовленные в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года.
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