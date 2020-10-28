ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«АвтоВАЗ» отзывает 90 тысяч автомобилей Lada Vesta и XRay

28.10.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Тольятти объявили о добровольном отзыве 90 124 автомобилей — это модели Lada Vesta и XRay, изготовленные в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. Сообщение об этом появилось на сайте Росстандарта.


Причиной отзыва автомобилей, как говорится на сайте федерального агентства, «является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов». Все работы для владельцев, которых «АвтоВАЗ» пригласит в дилерские центры, будут бесплатными — на отзываемых машинах будет выполнен перемонтаж жгута проводов и при необходимости замена топливного шланга.


Кроме того, не дожидаясь приглашения, владельцы Vesta и XRay могут сверить VIN своей машины с опубликованным списком и самостоятельно обратиться к дилерам. Узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно также с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru или воспользоваться интерактивным поиском.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Тольятти объявили о добровольном отзыве 90 124 автомобилей - это модели Lada Vesta и XRay, изготовленные в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Класковский: При всей браваде и грозных речах Лукашенко, его ситуация продолжает ухудшаться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика