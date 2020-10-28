«Милевский зашел - и все затихли». Как открылся и работает сегодня спортпаб Драгуна и Сивакова

Источник материала: Tut.by

Спортивными пабами, в которых можно и атмосферно отдохнуть, и посмотреть матч любимой футбольной команды, в Западной Европе давно никого не удивишь. Достаточно таких заведений и в Беларуси. Одно из них — столичный Vinie Jones Pub, открытый в прошлом году прямо возле дома Ваньковичей на улице Интернациональной. Изюминку пабу придает не только название, но и состав учредителей: известные белорусские футболисты Станислав Драгун и Михаил Сиваков. При поддержке онлайн-гипермаркета 21vek.by мы пообщались с управляющим паба Тимофеем Ляшенко и его коллегой Михаилом Коноваленко, чтобы узнать, чем живет паб и какой футбол крутят там чаще всего, а также записать несколько эффектных болельщицких историй.





«Драгуну просто нравится пробовать что-то новое»

— Парни, как вообще появилась идея открыть Vinie Jones Pub?

Тимофей: — У нас была идея открыть паб с дружественной атмосферой и хорошей кухней, в котором можно было бы показывать много футбольных матчей на любой вкус. Идею — а с нами еще был бармен Иван Баранчук — обсудили со Стасом Драгуном, с которым я в детстве занимался футболом в школе «Трудовые резервы». Дружим с ним уже 25 лет. Драгун отреагировал положительно, и в мае 2019-го мы открылись. Стас вообще за любую подобную движуху, ему нравится пробовать что-то новое. Еще одним учредителем заведения стал другой футболист — Михаил Сиваков, которого в проект пригласил уже сам Драгун.

Михаил: — На момент нашей встречи он находился в России, и пообщаться не мог. Но в дальнейшем Сиваков приходил в паб и во время стройки, и присутствовал на открытии. Ребята постоянно с нами на связи и полноценно участвуют в жизни и развитии паба.



Тимофей Ляшенко (слева) и Михаил Коноваленко

— А во сколько обошлось открытие?

Михаил: — Все цифры вспомнить достаточно сложно. Тем более, в какой-то момент нам пришлось что-то добавлять, докупать, и окончательный счет мы не подбивали. Но на квадратный метр уходила примерно тысяча долларов. Паб занимает площадь порядка 170 квадратов, так что математическим путем приблизительную сумму можно подсчитать.

— Почему решили увековечить в названии именно английского футболиста и актера Винни Джонса?

Михаил: — Винни Джонс — это все-таки легенда, известный многим футболист, вдохновивший нас своей дерзостью, напором, стилем и образом жизни. После завершения спортивной карьеры он стал киноактером, и снимался в фильмах Гая Ричи. Это яркая личность, которая выбивалась из серой массы. Нам он очень симпатичен. И раз мы решили открыть именно паб, увязав его конкретно с футболом, то это название подходило нам больше всего.





Заведение с аналогичным названием я нашел лишь в российской глубинке. Западнее Беларуси мест, названных в честь Винни Джонса, кажется, нет.

Сам Винни о нашем заведении не в курсе. Хотя кто его знает. Пробовали связаться с ним, но в момент, когда мы открывались, у него были проблемы в семье, и мы решили его не тревожить. Возможно, в будущем этот пробел восполним.

— Вы говорили, что Драгун и Сиваков участвовали в разработке концепции спортпаба и его наполнении. Как именно?

Михаил: — Мы обсуждали вопросы дизайна во время личных встреч, в рабочем чатике, устраивали даже голосования по определенным вопросам. Для украшения интерьера Стас и Михаил привезли майки футболистов, которые получали во время обмена после матчей. И все футболки, висящие на стене в игровой комнате, — из их личных коллекций и сборов других действующих футболистов. Например, Александра Мартыновича и Дмитрия Баги.





— Есть у вас и другие артефакты. Например, бутсы Винни Джонса и раритетная майка «Манчестер Юнайтед» с финала Лиги чемпионов-1999.

Тимофей: — Эти бутсы купил на интернет-аукционе Иван Баранчук. Человек попал в кризис и их перепродавал. Винни Джонс в этих бутсах не играл, но оставил на них свой автограф. А майку «Манчестера» нам подарил посетитель, который очень болеет за «Юнайтед». Жена знает о его увлечении, однако относится к нему не очень хорошо, и он от греха подальше принес ее в паб. Единственная его просьба — чтобы висела на видном месте.









В нашей коллекции еще есть книга Killing the game о «Манчестер Сити» с росписью полузащитника «горожан» Александра Зинченко. Ее нам передал сам футболист. Мы с Зинченко не знакомы, но его знает наш общий товарищ Никита Турков. Он тоже занимался футболом, играл за дублирующий состав новополоцкого «Нафтана», в лет двадцать закончил карьеру. А с Зинченко познакомился в Москве. Александр в какой-то момент был без команды, и они вместе просто гоняли мяч. Что любопытно, после этого знакомства у Александра карьера пошла в гору.





«Матчи белорусских клубов в еврокубках всегда вызывают ажиотаж»

— Как по-вашему, развита ли в Беларуси культура боления в спортбарах?

Михаил: — Не так, как, например, в Англии, но подобных пабов в Минске уже хватает. И это здорово, когда могут придти болельщики из какого-нибудь фан-клуба, чтобы смотреть футбол и заряжать свои кричалки.

— Вам хватает посетителей, или есть постоянная нужда в них?

Тимофей: — За полтора года мы сумели сформировать довольно большую группу постоянных гостей, которые приходят к нам чуть ли не каждый день независимо от того, есть ли в этот день прямые трансляции. Но наша посещаемость все-таки очень зависит от футбольных вывесок. Ажиотаж — это когда в пабе нет свободных мест, и люди на входе в три ряда смотрят футбол на большом экране. Поэтому когда у нас есть классный футбол, то это практически всегда заполненность под завязку.



Одна из важнейших составляющих хорошего спортивного паба, по словам управляющих, — техническая. Для приятного просмотра футбола нужны подходящие телевизоры, такие, как новые модели Blaupunkt. В них используются лучшие модели матриц от мировых производителей, установлена официальная Android TV с библиотекой игр и приложений, а сами устройства имеют современный безрамочный дизайн, который впишется в любой интерьер. Приобрести эту и другие модели можно в онлайн-гипермаркете 21vek.by .

Люди очень любят английскую Премьер-лигу, часто приходят на российский чемпионат. Так что, повторюсь, чем больше мы показываем хороших матчей, тем ситуация у нас лучше. Остановка чемпионатов из-за пандемии, перенос первенства Европы достаточно негативно отразились на нашей работе, и нам даже пришлось закрыться на месяц.

Михаил: — Но паб финансово выстоял. Мы постарались максимально сохранить штат сотрудников и никого не увольняли. Для нас они больше, чем просто наемные работники, и мы отдавали себе отчет, что несем перед ними определенную ответственность. Спасибо ребятам, которые все поняли, остались с нами, и через месяц вышли на работу. Мы не жалеем, что открыли паб. Да, на него уходит много сил, но работа приносит нам удовольствие и подпитывает энергией.





— Как можете охарактеризовать своего «среднего» посетителя?

Михаил: — К нам приходит много болельщиков английских команд. Но это не фанаты, а именно болельщики. Люди, которые просто хотят посмотреть футбол любимого клуба в хорошей атмосфере.

В начале работы к нам обращались представители некоторых белорусских фан-клубов зарубежных команд с просьбой показывать лишь определенные матчи. Безусловно, были им рады, но при этом не могли отказать другим болельщикам посмотреть у нас что-то еще. Одновременно можем транслировать три игры. И порой садили болельщика перед конкретным телевизором, чтобы он один мог посмотреть матч, который ему интересен.





Можно сказать, что за время работы у нас сложилась своя тусовка. Но недавно паб участвовал в фестивале «Гастрофест», и к нам приходила совершенно разная публика. Помню, мы транслировали матч «Спартака» и «Зенита», собрались шумные фанаты, а по соседству сидела семья с детьми и пожилая пара. Было понятно, что они пришли ради фестиваля, но люди прониклись атмосферой и вместе со всеми смотрели футбол. Мы у них даже спросили: «Может, попросить ребят, чтобы не кричали?» Так они ответили: «Да нет. Нам нравится».

— Белорусский футбол показываете?

Тимофей: — К нам приходит много болельщиков минского и брестского «Динамо», мы показываем матчи с участием этих команд и другие ключевые игры чемпионата Беларуси. Кроме того, всегда ажиотаж вызывают игры наших клубов в еврокубках.





— Возникают ли в вашем пабе конфликты между болельщиками, и есть ли у вас «черный список», как это бывает в той же Англии?

Михаил: — Слава Богу, нет. Болельщики соперничающих команд могут перекрикиваться друг с другом, но не более того. Все проходит на позитиве, плюс наши бармены умеют контролировать обстановку и в нужный момент могут тактично или даже жестко сказать, что у нас в заведении так себя не ведут.

Недавно показывали московское дерби — матч «Спартака» и ЦСКА. Болельщики обеих команд сидели за одной барной стойкой. Они друг с другом перекрикивались не всегда безобидными словами, но в перерыве спокойно вместе стояли на улице и что-то обсуждали. За что мы ценим наших гостей, так это за то, что они приходят получить удовольствие от футбола и от атмосферы, а не выяснять друг с другом отношения или определять, кто круче. Что касается, черного списка, то у нас его нет. Да, мы задумывались над его созданием при конфликтных ситуациях. Но всегда удавалось решить вопрос в рамках личной беседы.

— А какая самая запоминающаяся история связана у вас с болельщиками?

Тимофей: — К нам как-то заходили болельщики сборной Голландии. Мы их на хоккей отправили — на минское «Динамо». И во время разговора я им сказал, что будучи в музее Ван Гога в Амстердаме, так и не смог купить одну книгу о художнике, которая мне была очень нужна. В итоге один из парней попросил мой адрес и через неделю прислал книгу в Минск. Это было очень приятно.

«Миля сел за барную стойку и все сразу замолчали»

— На первый взгляд спортивный паб может показаться чисто мужским заведением. А приходят ли к вам девушки?

Тимофей: — Конечно. Многие приходят к нам не только на футбол, но и просто повеселиться и хорошо провести время. Если девушка приходит с парнем, то, как правило, ведет себя не очень эмоционально. Но если приходят в одиночку или с подругами, то могут даже дать фору мужчинам. Есть девушка по имени Ирина, которая постоянно садится вместе со всеми в центре, за барной стойкой, и активно болеет за «Баварию».

— А сами футболисты к вам приходят?

Тимофей: — Довольно часто. Ужинают, общаются, и вместе смотрят футбол. У нас же футбольное сообщество небольшое — все друг друга знают. И многим просто интересно посмотреть, что за бар у Драгуна и Сивакова.





— Артем Милевский бывает у вас?

Тимофей: — Не раз. Артем вообще отличный и позитивный парень, и с ним связана одна прикольная история. Мы как-то показывали матч брестского «Динамо». За баром сидели ребята, которые активно шутили и смеялись. И тут в зал зашел Миля, сел с ними рядом за барную стойку, и все сразу замолчали. Минуты две стояла гробовая тишина, а потом Артем повернулся к парням и сказал: «Ребята, мы же вроде футбол пришли смотреть. Чего молчим? Давайте поактивнее!» Он здорово разрядил обстановку, все засмеялись и вновь начали друг с другом общаться. Артем абсолютно простой и приятный в общении человек.

— Есть ощущение, что ваш паб в центре города — именно то заведения, которого Минску не хватало?

Михаил: — Поставщик пива сам недавно сказал, что наш паб, по сути, единственный в своем роде в Минске, и нам очень хочется с вами работать, потому что его городу не хватало. Ну, если уже поставщики такое говорят, то так оно, наверное, и есть.





Партнер проекта:



Партнер проекта:

