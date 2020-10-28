Sony предупредила о возможном дефиците PlayStation 5

Источник материала: Onliner

Спрос на PlayStation 5 оказался значительно выше, чем на PlayStation 4 в год ее запуска. По словам CEO Sony Interactive Entertainment Джима Райана, за 12 часов было оформлено такое же количество предварительных заказов на PS5, как за 12 недель после запуска PS4. Как отмечает Reuters, запуск новой приставки происходит на волне роста игровой индустрии на фоне пандемии. Однако она же негативно влияет на цепочки поставок.

Райан заявил, что в первые дни после старта продаж геймеры, которые не оформили предзаказ, почти наверняка не смогут купить PlayStation 5. Компания, в свою очередь, «усердно работает» над тем, чтобы удовлетворить спрос.

Ожидается, что Sony покажет отличные результаты по итогам четвертого квартала, а игровое подразделение впервые не уйдет в минус после запуска новой игровой приставки (обычно переход на новую консоль сопровождается потерями в начальный период) за счет возросшего спроса на игры.

Глобальный старт продаж PlayStation 5 состоится 12 ноября, в некоторых регионах — чуть позже (в России, например, 19 ноября).