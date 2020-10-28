Закон о СМИ: журналист имеет право присутствовать на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию

Источник материала: Onliner

Наши коллеги, задержанные во время освещения акций протеста (в их числе корреспондент Onliner Дарья Спевак), продолжают отбывать сутки. Хотя в законе о СМИ напрямую сказано о праве журналистов присутствовать на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию. Цитируем важнейшую статью.

«1. В своей профессиональной деятельности журналист средства массовой информации, в том числе иностранного, руководствуется Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными актами законодательства Республики Беларусь и нормами профессиональной этики журналистов.

2. В связи с осуществлением профессиональных обязанностей журналист средства массовой информации имеет право:

2.1. собирать, запрашивать и получать информацию из государственных органов, от политических партий, других общественных объединений, иных юридических лиц, а также хранить и распространять информацию, необходимую для осуществления его профессиональной деятельности;

2.2. присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию;

2.3. производить при наличии аккредитации или по согласованию с физическими или юридическими лицами в отношении этих лиц записи, в том числе с использованием средств аудиовизуальной техники, кино- и фотосъемок, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь;

2.4. обращаться к специалистам при проверке фактов и обстоятельств в связи с поступившими информационными сообщениями и (или) материалами;

2.5. высказывать свое личное мнение по информационным сообщениям и (или) материалам, предназначенным для распространения, за своей подписью;

2.6. распространять подготовленные им информационные сообщения и (или) материалы за своей подписью, под псевдонимом либо без подписи, оговаривать в случае необходимости сохранение тайны авторства.

3. Журналист средства массовой информации имеет также иные права в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. Журналист средства массовой информации обязан:

4.1. уважать права, свободы и законные интересы физических лиц, права и законные интересы юридических лиц;

4.2. проверять достоверность полученных им сведений;

4.3. предоставлять для распространения достоверную информацию;

4.4. указывать по желанию лиц, предоставляющих информацию, их авторство;

4.5. сохранять конфиденциальность информации и источники ее получения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 39 настоящего Закона;

4.6. получать согласие на распространение в средстве массовой информации сведений о личной жизни физического лица от самого физического лица либо его законного представителя, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь;

4.7. получать согласие физических лиц на проведение аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемок, за исключением их проведения в местах, открытых для массового посещения, на массовых мероприятиях, а также случая, предусмотренного статьей 40 настоящего Закона;

4.8. отказаться от данного ему учредителем (учредителями), главным редактором (редактором) средства массовой информации задания, если это задание либо его выполнение связаны с нарушением законодательства Республики Беларусь;

4.9. при осуществлении профессиональной деятельности предъявлять по требованию служебное удостоверение. Форма служебного удостоверения журналиста средства массовой информации, зарегистрированного на территории Республики Беларусь, устанавливается республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации.

5. Журналист средства массовой информации исполняет также иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6. Журналист иностранного средства массовой информации имеет права и исполняет обязанности журналиста, предусмотренные настоящей статьей, а также иными актами законодательства Республики Беларусь».