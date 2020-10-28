Промышленность работает на склад

В сентябре запасы готовой продукции на промышленных предприятиях в денежном выражении снизились, свидетельствуют данные Белстата.





По итогам января-февраля 2020 года они выросли, в марте — снизились, а в апреле-мае 2020 года вновь был отмечен рост, в июне-августе — снижение.

Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства в сентябре текущего года составило 68,5% против 63,1% в сентябре 2019-го. Таким образом, за год рост составил 5,4 процентного пункта.

В денежном выражении за сентябрь запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий снизились на 152,5 млн рублей и на 1 сентября составили 5 млрд 57,2 млн рублей.

По итогам сентября наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минска (107,1% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минская (98,1%), Гродненская (67,4%), Брестская (64,9%) и Могилевская (64,8%) области.

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (51,8%) и Гомельской (28,3%) областях, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 октября 2020 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 4,2 раза превысил среднемесячный объем производства), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 2,3 раза), машин и оборудования (в 2 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 15,6% (на 1 октября 2019 года — 23,9%), в обрабатывающей — 79,4% (72,1%), в том числе в пищевой промышленности — 45,8% (49,4%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 70,2% (100,2%).

В металлургическом производстве этот показатель на 1 октября 2020 года составил 39,3% (37,8%), в производстве электрооборудования — 54,5% (84,6%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 86,9% (88,6%), транспортных средств и оборудования — 114,8% (94,6%), химических продуктов — 52,8% (44,5%), в нефтепереработке — 3,2% (5,6%).