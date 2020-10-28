Создана гражданская инициатива «Освобождение-2020»

В Минске 27 октября прошла встреча родственников заключенных по политически мотивированным уголовным делам, в ходе которой было объявлено о создании гражданской инициативы «Освобождение-2020».





Как сообщает spring96.org , цель инициативы по освобождению белорусских политзаключенных — «донести голоса их родных до белорусского и международного общества, взаимная поддержка и укрепление солидарности в обществе».

Участники встречи отметили беспрецедентное число политзаключенных в Беларуси. С начала президентской кампании 97 человек (по состоянию на 26 октября) признаны правозащитниками политзаключенными.

По информации Генпрокуратуры, на данный момент возбуждено свыше 400 уголовных дел в отношении участников акций протеста, прошедших после выборов. По данным правозащитников, подозреваемых и обвиняемых по политическим мотивам около 500 человек.

В ходе встречи было предложено наладить коммуникацию между родственниками, по возможности, всех обвиняемых по политически мотивированным уголовным делам, узнать потребности и проблемы каждого заключенного и их семей, оказывать им моральную поддержку.

Родные политзаключенных убеждены, что совместные усилия будут более эффективны в деле их освобождения.