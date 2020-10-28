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Создана гражданская инициатива «Освобождение-2020»
Источник материала: Навiны
В Минске 27 октября прошла встреча родственников заключенных по политически мотивированным уголовным делам, в ходе которой было объявлено о создании гражданской инициативы «Освобождение-2020».
Как сообщает
Участники встречи отметили беспрецедентное число политзаключенных в Беларуси. С начала президентской кампании 97 человек (по состоянию на 26 октября) признаны правозащитниками политзаключенными.
По информации Генпрокуратуры, на данный момент возбуждено свыше 400 уголовных дел в отношении участников акций протеста, прошедших после выборов. По данным правозащитников, подозреваемых и обвиняемых по политическим мотивам около 500 человек.
В ходе встречи было предложено наладить коммуникацию между родственниками, по возможности, всех обвиняемых по политически мотивированным уголовным делам, узнать потребности и проблемы каждого заключенного и их семей, оказывать им моральную поддержку.
Родные политзаключенных убеждены, что совместные усилия будут более эффективны в деле их освобождения.
Инициаторы кампании пригласили родственников политзаключенных присоединяться к инициативе «Освобождение-2020» (электронная почта
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В Минске 27 октября прошла встреча родственников заключенных по политически мотивированным уголовным делам, в ходе которой было объявлено о создании гражданской...
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