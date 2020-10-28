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Певица Гвен Стефани выходит замуж после 5 лет отношений

28.10.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-солистка американской группы No Doubt Гвен Стефани удивила поклонников: 51-летняя певица согласилась выйти замуж за своего бойфренда Блейка Шелтона.

О романе звездной блондинки и кантри-певца, который младше ее на целых семь лет, стало известно в 2015 году. То, что это не просто интрижка, стало ясно мгновенно: через месяц отношений певица познакомила возлюбленного с родителями и сыновьями от первого брака. Все это время звезды не спешили оформлять свои отношения, но 2020 год заставил их пересмотреть приоритеты.

Стефани услышала заветное "выходи за меня" спустя пять лет отношений с возлюбленным: радостной новостью певица поделилась с поклонниками в Instagram.

Звезда опубликовала снимок страстного поцелуя с музыкантом и помолвочным кольцом на пальце, подписав кадр: "Да, пожалуйста".

В свою очередь, Шелтон признался в любви Стефани и поблагодарил ее за спасение 2020 года и всей оставшейся части жизни.

Что ж, кажется, карантину действительно удалось добиться того, чего не смогли сделать долгие годы отношений и показать, что знаменитости - половинки одного целого. Кстати, к такому выводу пришла и актриса Эмма Стоун: звезда тайно вышла замуж и ждет первенца.

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Теги: Новости
 
 
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