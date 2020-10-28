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Меган Маркл и принц Гарри отказались впускать тинейджеров в свой новый дом

28.10.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжают удивлять: мятежные герцоги не захотели впускать подростков в свой новый дом для записи специального подкаста Teenager Therapy.

© AFP 2020 / IAN WEST
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В День психического здоровья герцоги Сассекские согласились записать специальный подкаст, который ведут простые американские старшеклассники. Когда снимки со встречи опубликовали в сети, поклонники подумали, что пара пригласила тинейджеров в свой шикарный особняк в Санта-Барбаре, но это оказалось неправдой.

Как сообщило издание Daily Mail, Меган Маркл и принц Гарри наотрез отказались пускать подростков в свое гнездышко и предпочли арендовать коттедж поблизости.

Невероятный особняк на модном пляже Мирамар влетел герцогам в копеечку: аренда составила около 400 долларов за час. И неудивительно, ведь помещение не раз использовалось для дизайнерских съемок самых именитых марок - от Ralph Lauren до Celine.

Почему же строптивая пара решила не приглашать подростков к себе домой, пока неясно. К тому же, супруги не раз показывали уголки своего жилища во время всевозможных онлайн-звонков и конференций.

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Вместо этого экс-актриса и ее муж решили потратиться: герцоги выложили баснословную сумму за аренду соседнего особняка.
 
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