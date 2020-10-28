Dell Technologies: Как укротить стихию IT и поймать волну инноваций

Источник материала: ProBusiness

Ирина Волк, генеральный менеджер компании Dell Technologies в Украине и кластере стран Северо-Восточной Европы, рассказала, как IT-бизнесу сохранять позиции в любых условиях.

Несколько слов об эксперте

Ирина Волк – кандидат экономических наук, магистр в области инженерных технологий и компьютерных наук НТУУ КПИ. Получила бизнес-образование по программе Global Executive MBA в IE Business School (Испания).

С 2010 года – глава департамента «Майкрософт Украина» по работе с OEM-партнерами. В 2014 году занимала в компании должность директора по работе с корпоративными клиентами, малым и средним бизнесом и партнерским каналом.

В 2018 году перешла на пост генерального менеджера в компанию Dell Technologies в кластере стран, в который входят Украина, Беларусь, Азербайджан, Молдова, Армения и Грузия.





Ирина Волк, генеральный менеджер компании Dell Technologies в Украине и кластере стран Северо-Восточной Европы

– Ирина, вы уже два года управляете Dell Technologies в кластере стран, куда входит и Беларусь. Расскажите о впечатлениях от этой работы. Есть ли потенциал у Беларуси в этой сфере – вам есть с чем сравнивать?

– Динамика, стремительные изменения – характерная черта IT-индустрии, поэтому два года пролетели быстро и насыщенно. С Беларусью меня связывает не только опыт работы в Dell Technologies. Страна выгодно выделяется уровнем специалистов и дальновидностью в развитии инновационного и технологического потенциала. Поэтому Беларусь интересна IT-вендорам благодаря возможностям реализации сложных и интересных проектов.

IT – это моя родная стихия, ей посвящены более двадцати лет моей карьеры. Работая в этой сфере, я люблю быть причастной к инновациям, который двигают прогресс в бизнесе и в жизни. Случались периоды, когда казалось, что моя индустриальная привязка мешает видеть нехарактерные для IT стратегии и подходы в бизнесе. Так, причиной пойти на программу Global Executive MBA было изучение опыта других отраслей и открытия «рабочих чакр» своего бизнес-кругозора.

– Как я понимаю, «рабочие чакры» открылись. Что произошло потом?

– Утвердилась в осознании того, что IT – самая передовая сфера. Без IT невозможно представить себе успех любой компании, независимо от отрасли и размера. Наша цель и миссия – помогать бизнесу трансформироваться с помощью наших продуктов и решений – резонирует в моем понимании важности того, чем я занимаюсь.

– Каковы были ваши впечатления после работы в Microsoft? В чем заключались первоначальные задачи на момент перехода в Dell Technologies?

– Оценив потенциал роста, компания решила инвестировать в наш регион. В него входят группа стран-соседей: Украина, Азербайджан, Молдова, Армения и Беларусь. Моей главной целью в Dell Technologies стала реализация стратегии фокусных точек роста в регионе. Перед командой стоял целый спектр сложных задач операционного и стратегического масштабов.

У каждой из упомянутых стран кластера Северо-Восточной Европы есть свои характерные особенности. На украинском рынке мы эволюционировали сегментацию наших заказчиков, чтобы более эффективно решать их задачи. Близкое сотрудничество с локальной грузинской командой было ключевым фактором успеха в процессе закрытия нескольких достаточно сложных и комплексных проектов.

В Беларуси, относительно молодой стране по уровню развития нашего бизнеса, мы инвестировали в локальную команду, сделав первый качественный толчок в позиционировании Dell Technologies как лидера в сфере решений enterprise-класса и развернув более широкие линейки доступных продуктов и решений. Наша пока небольшая белорусская команда – это только начало: мы намерены продолжать реализовывать потенциал локального рынка. К слову, он, как и рынки других стран региона, мне близок, поскольку моя деятельность в Microsoft была также связана с ними. Мне очень помогли знания относительно специфики рынка каждой из стран, уровня зрелости и готовности к цифровой трансформации. Но этим единством многообразия и интересен сам процесс моей работы.

Которая неизменно происходит на фоне изменений ситуации на рынке: макроэкономика, геополитика и совершенно сумасшедший градус конкуренции. Так что почивать на лаврах не приходится. Впрочем, это мой осознанный выбор, и несмотря на сложную и постоянно меняющуюся ситуацию мне комфортно на новом месте. Прежде всего потому, что корпоративная культура компании Dell Technologies весьма близка моим ценностям. Это отличный стимул, чтобы достигать результатов, реализуя и свои амбиции, и амбиции всей нашей команды. И тут у меня все сложилось и срослось. К тому же, пришла уверенность в том, что я морально и внутренне доросла до позиций первого лица. А сейчас продолжаю оттачивать эти лидерские навыки.

– Работа по схеме прямых продаж была знаковым отличием Dell Computer Corporation. Как обстоят дела сейчас?

– Рабочий кейс Dell Computer Corporation хрестоматиен. Во многих бизнес-школах студенты изучают модель бизнеса, созданной Майклом Деллом. Ее сила в том, что она позволяет учесть и максимально удовлетворить потребности конечного потребителя. Поэтому тут не столько важна именно прямая модель продаж, сколько принцип компании – максимально соответствовать потребностям клиента. С момента того удачного гаражного стартапа компания пережила серию революционных изменений, в особенности – за последние пять-семь лет.

Допустив ряд стратегических ошибок, Майкл Делл выкупил все акции компании и занялся серьезными преобразованиями, включая покупку интересных активов, которые и образовали группу компаний, объединенных под зонтиком Dell Technologies. Таким образом, с момента приватизации в 2013 году компания кардинально изменилась и стала производителем широкой линейки инфраструктурных и клиентских продуктов и решений, которые удовлетворяют бизнес- и IT-потребности заказчиков более эффективно.

– В настоящее время наметился колоссальный рост объемов неструктурированных данных, которые требует новых подходов к цифровой трансформации. Какие инновации в ходу у компаний?

– У большинства компании объем неструктурированных данных достигает 80% – без них не обойтись. Нам было важно создать продукт, одновременно универсальный и способный адаптироваться к уникальным нуждам каждой компании. Именно такими являются архитектурные решения PowerScale. Его преимущества в многопротокольном доступе к данным и упрощенном управлении хранилищем. Обеспечивая одинаково мощную производительность от периферии до ядра сети или облака, PowerScale успешно используется во многих индустриях: от кинематографа до медицины и нефтяной промышленности.

– А как насчет других разработок Dell Technologies? Какие новые решения по работе с данными предлагает ваша компания?

– Все понимают, что данные – это ценный ресурс. Данные нужно эффективно собирать, надежно хранить и быстро обрабатывать для принятия взвешенных бизнес-решений. Наша компания делает ставку на такие решения управления данными и их анализа, которые облегчают всю цепочку работы с ними. При этом бизнес получает системный подход к управлению и быстрый доступ к данным для принятия решений. Именно такой сбалансированный подход и позволяет ускорить совершенствование или внедрение новых процессов.

Например, Dell EMC PowerStore – наша новейшая разработка в области хранения данных – ориентирована на производительность, простоту и гибкость. У систем PowerStore современный и простой интерфейс управления. При этом они обеспечивают многомерное масштабирование и показывают улучшенные коэффициенты сжатия данных. Быстро внедрять новый функционал позволяет микросервисная контейнерная архитектура PowerStore. А широкий спектр встроенных механизмов защиты данных обеспечивает безопасность процессов на всех уровнях.

Технологии Edge и IoT можно смело назвать технологиями будущего. Компании, которые начинают использовать их сейчас, по сути, инвестируют в будущую конкурентоспособность. Работа с огромными объемами данных сфокусирована на селективном сборе и обработке информации непосредственно на месте ее генерации. Существует много сценариев, когда такой оперативный сбор и обработка помогает наиболее эффективно принимать критические бизнес решения.

Сочетание новейших разработок IoT и Edge Dell Technologies дает возможность компаниям реализовывать самые смелые отраслевые решения. Серверы Dell ЕМС PowerEdge эффективно оптимизируют рабочие процессы, проведение диагностики и профилактического обслуживания. А непрерывный мониторинг производственной среды можно вести с помощью локальных IoT-устройств, подключенных к шлюзам Dell Edge Gateway.

И в заключении о краеугольном камне IT – безопасности. Важно помнить, что стратегия защиты данных не должна ограничиваться отдельными, разрозненными действиями. Мы предлагаем решения и для защиты на уровне клиентских устройствах, и для резервного копирование на DataDomain.

– Сегодня IT-компании стремятся расширять возможности применения «умных» устройств. Какую нишу занимает в этом контексте Dell Technologies? Расскажите об обновлениях в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.

– Последним обновлением в этой сфере является линейка продуктов с Dell Optimizer – встроенной платформой искусственного интеллекта (ИИ), которая изучает стиль работы пользователя. Постоянно адаптируя работу системы, Dell Optimizer помогает создавать более интеллектуальный, персонализированный и продуктивный процесс работы. Например, ноутбук Latitude 9510 отлично справится с ролью персонального ассистента. Этот компьютер досконально изучает привычки пользователя и помогает повышать продуктивность. Latitude 9510 автоматически блокирует экран, когда пользователя нет рядом, уделяет больше ресурсов часто используемым программам и обеспечивает до 30 часов работы без подзарядки.

Современные умные устройства – неотъемлемые элементы сложных отраслевых решений. Таких, как, например, проекты развития умных городов. Со временем таких проектов будет все больше и больше.



Ирина Волк

– Развивает ли Dell Technologies свою мультиоблачную IТ-стратегию, выстроенную на гибридной облачной архитектуре?

– Мультиоблачная среда – это реальность и в то же время своеобразный вызов для бизнеса. Сегодня использование гибридной инфраструктуры характерно для большинства организаций. Но это порождает ряд сложностей и неожиданных проблем: от неконтролируемых затрат и невозможностью управлять такой инфраструктурой системно до уязвимостей в аспектах безопасности. И поэтому роль Dell Technologies состоит не только в разработке индивидуальной стратегии, обеспечивающей эффективное управление такой средой. Важны и глубокий анализ IТ-ресурсов для решений вызовов бизнеса, и оптимизация стратегий работы и эволюции приложений, и превентивное предотвращение проблем и оптимизация IT затрат.

С этой целью и была разработана VMware Cloud Foundation™ – ведущая в отрасли платформа гибридного облака. Это единое интегрированное решение, которое позволяет существенно упростить создание гибридного облака. VMware Cloud Foundation™ предоставляет полный набор программных служб для вычислительных ресурсов, хранилища, сети, системы безопасности и управления облаком. Кроме того, за счет предоставления общей платформы для частных и общедоступных облачных сред это решение значительно упрощает переход к гибридному облаку.

Благодаря автоматизированному управлению жизненным циклом и интеллектуальному менеджменту процессов VMware Cloud Foundation™ можно избежать сбоев в планировании, управлении и масштабировании программных ЦОД.

– Ваш послужной список ознаменован компаниями мирового уровня. Приходилось ли прибегать к продуктам Dell Technologies ранее и используете ли что-то сейчас?

– До прихода в Dell Technologies я также пользовалась Dell. Ноутбук – уже давно главная скрипка личной продуктивности. Сейчас я пользуюсь Latitude 7400 и очень довольна. Осенью мы традиционно ждем выхода новых моделей. Всегда жду новинки, чтобы протестировать что-то новое.

Как любопытный генеральный менеджер, часто напрашиваюсь заглянуть в серверных наших заказчиков. Наблюдать за работой наших продуктов в реальной жизни – это непередаваемое ощущение. Это заряжает смыслом. Драйвить человеческий прогресс с помощью новых технологий – это непросто, но интересно.

– Поговорим об актуальном. 2020 год стал настоящим испытанием для мирового бизнеса. Предприниматели столкнулись с проблемой перевода работы в удаленный формат. Поиск наиболее эффективных способов «удаленки» продолжается до сих пор. Какие продукты для удаленной работы вы, как профессионал, посоветуете для мирового рынка в целом и Беларуси в частности?

– Продвижение решений для эффективного удаленного рабочего места – один из элементов нашего видения стратегии цифровой трансформации. Четверть сотрудников компании работали из дома на момент окончания 2019 года.

Удаленная работа становится новой нормой для все большего количества людей самых разных профессий. К сожалению, это не так просто, как кажется, и требует от компаний не только материальных вложений, но и продуманной организации труда.

Поэтому Dell Technologies инвестирует в безопасность и ускорение реструктуризации рабочих процессов. С этой целью создан комплекс решений Unified Workspace – для упрощения процессов интеграции, управления, защиты и поддержки рабочих устройств, подключенных к облаку. Бесперебойный доступ, безопасность данных и упрощенное автоматизированное управление позволяют сосредоточиться на рабочих задачах независимо от местонахождения сотрудников.