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В здание ГАИ Мозыря забросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью
Источник материала: АФН
Сегодня примерно в 3 часа 30 минут в Мозыре неизвестный мужчина подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью.
Произошло возгорание, которое удалось локализовать в пределах одной служебной комнаты. В результате пожара в кабинете повреждены стены, пол, подоконник и офисная техника. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба Следственного комитета РБ.
Как уточняет МВД Беларуси, коктейль Молотова был вброшен в кабинет, где размещается добровольная народная дружина. Также с наружной стороны здания на стене под разбитым окном краской написали «Возмездие!».
Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.
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Сегодня примерно в 3 часа 30 минут в Мозыре неизвестный мужчина подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на...
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