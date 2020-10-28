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В здание ГАИ Мозыря забросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью

28.10.2020 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сегодня примерно в 3 часа 30 минут в Мозыре неизвестный мужчина подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью.

Произошло возгорание, которое удалось локализовать в пределах одной служебной комнаты. В результате пожара в кабинете повреждены стены, пол, подоконник и офисная техника. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба Следственного комитета РБ.

Как уточняет МВД Беларуси, коктейль Молотова был вброшен в кабинет, где размещается добровольная народная дружина. Также с наружной стороны здания на стене под разбитым окном краской написали «Возмездие!».

Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

 
 
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Сегодня примерно в 3 часа 30 минут в Мозыре неизвестный мужчина подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на...
 
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