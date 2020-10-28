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Блогер Пальчис остался за решеткой из-за возбужденного уголовного дела

28.10.2020 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Блогер Эдуард Пальчис не вышел в минувший вторник на свободу после того, как отсидел свои 30 суток административного ареста. Как сообщают медиа, в отношении Пальчиса завели уголовное дело.

Расследованием дела занимается управление Следственного комитета по Минску. Сам Пальчис находится в изоляторе на Окрестина.

Пальчис исчез 27 сентября. Лишь спустя почти 2 недели стало известно, что блогер отбывает административный арест.

После его задержания он провёл 3 суток (с 27 по 30 сентября) в каком-то «бараке или коттедже», а не в ЦИП на Окрестина. Все эти трое суток с ним «работали» сотрудники КГБ, «вели разговоры», проверяли на полиграфе, сообщает тг-канал «МотолькоПомоги…».

Когда он уже находился в ЦИП на Окрестина, к нему приходили «сотрудники» с просьбой сделать так, чтобы «успокоить обстановку на улицах», якобы он управляет Маршами по воскресеньям.

Пальчис входит в состав Национального забастовочного комитета, который был создан для поддержки рабочих, объявивших забастовку после президентских выборов.

 
Теги: Минск
 
 
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Блогер Эдуард Пальчис не вышел в минувший вторник на свободу после того, как отсидел свои 30 суток административного ареста. Как сообщают медиа, в отношении...
 
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