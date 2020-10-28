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Рабочая группа для анализа ситуации в АПК создана в Беларуси

28.10.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Межведомственная рабочая группа для анализа текущего положения в агропромышленном комплексе Беларуси создана распоряжением премьер-министра №200р, сообщила пресс-служба Совмина.

"Межведомственной рабочей группе под руководством заместителя премьер-министра Александра Субботина поручено провести анализ текущего положения в АПК, выработать конкретные предложения о повышении эффективности его деятельности и до 5 января 2021 года внести их в Совет министров", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Исходя из распоряжения, среди направлений работы группы - совершенствование подходов в ценообразовании и налогообложении, в финансово-кредитной политике, во взаимодействии производителей и переработчиков сельхозпродукции, по интеграционным формированиям, развитие конкурентной среды, расширение участия науки в развитии АПК, кадровое обеспечение.

Минсельхозпроду по результатам рассмотрения предложений межведомственной рабочей группы при необходимости до 1 марта 2021 года поручено внести в правительство проекты соответствующих нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности АПК.
 
 
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Межведомственная рабочая группа для анализа текущего положения в агропромышленном комплексе Беларуси создана распоряжением премьер-министра №200р, сообщила...
 
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