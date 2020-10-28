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"В поддержку всех бастующих и репрессированных": медики 6 ГКБ вышли на улицу

28.10.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники 6 ГКБ Минска утром 28 октября стали в цепочку солидарности, чтобы поддержать всех бастубщих и репрессированных, передает "Еврорадио".


Медики 6 ГКБ Минска на акции солидарности 28 октября 2020 года / Еврорадио

"Мы не имеем морального права бастовать, но выражаем свою солидарность всем смелым людям, которые не боятся отстаивать наши права. Мы мысленно со всеми политзаключёнными, студентами, рабочими, пенсионерами. Мы благодарны всем за борьбу и поддерживаем каждого и каждую", — говорят медики в своём обращении. Они подчёркивают, что во время акции ни один пациент не пострадал, так как выходили исключительно во внерабочее время.

После кровавого разгона силовиками мирного воскресного Марша на улице Орловская в Минске 25 октября, сотрудники столичных больниц снова стали становится в цепочки солидарности, чтобы сказать "нет" насилию властей в отношение мирных граждан, не согласных с режимом Лукашенко. 

Утром 27 октября во время мирного протеста были задержаны сотрудники РНПЦ "Кардиология" — из РУВД они вышли с протоколами по статье 23.34. Плановые операции на сердце в этот день было решено отложить.
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники 6 ГКБ Минска утром 28 октября стали в цепочку солидарности, чтобы поддержать всех бастубщих и репрессированных, передает "Еврорадио".
 
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