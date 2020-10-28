Владимир Астапенко (слево) / Фото посольства Беларуси в Аргентине





TUT.BY . "Никакой реакции на это не получил", — заявил Астапенко порталу





Во вторник 27 октября он отозвал первое прошение и написал новое. В нем дипломат просит освободить его от должности уже по другой причине — в связи с нарушениями законодательства, которые допустил наниматель и которые делают невозможным "выполнение работы по трудовому договору".





Фальсификация выборов и насилие ставят под вопрос легитимность главы государства и ведут к международной изоляции Беларуси. По словам Астапенко, в этих условиях он не может добросовестно исполнять свои обязанности, "находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа".





Астапенко является одним из самых опытных дипломатов. Окончил МГИМО. В белорусском МИДе с 1985 года. В начале 90-х был замминистра иностранных дел, работал в белорусских миссиях в Нидерландах, Бельгии, на Кубе. В начале нулевых уходил из МИДа, был проректором по международным делам БГУ при Александре Козулине. С 2018 возглавляет посольство в Аргентине.





Ранее из-за несогласия с политикой властей из МИД уволились ряд сотрудников. В отставку ушли как работники центрального аппарата, так и дипмиссий Беларуси при Европейском Союзе, Словакии, Латвии, Польши, Индии и других стран.