|
Посол в Аргентине отказался работать на "лицо, которое не имеет права выражать волю белорусского народа"
Источник материала: Партизан
Владимир Астапенко отозвал первое прошение об отставке и подал новое. Первый раз один из самых опытных белорусских дипломатов просил уволить его по соглашению сторон. Это прошение он написал в день "тайной" инаугурации Александра Лукашенко.
Владимир Астапенко (слево) / Фото посольства Беларуси в Аргентине
"Никакой реакции на это не получил", — заявил Астапенко порталу
Во вторник 27 октября он отозвал первое прошение и написал новое. В нем дипломат просит освободить его от должности уже по другой причине — в связи с нарушениями законодательства, которые допустил наниматель и которые делают невозможным "выполнение работы по трудовому договору".
Фальсификация выборов и насилие ставят под вопрос легитимность главы государства и ведут к международной изоляции Беларуси. По словам Астапенко, в этих условиях он не может добросовестно исполнять свои обязанности, "находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа".
Астапенко является одним из самых опытных дипломатов. Окончил МГИМО. В белорусском МИДе с 1985 года. В начале 90-х был замминистра иностранных дел, работал в белорусских миссиях в Нидерландах, Бельгии, на Кубе. В начале нулевых уходил из МИДа, был проректором по международным делам БГУ при Александре Козулине. С 2018 возглавляет посольство в Аргентине.
Ранее из-за несогласия с политикой властей из МИД уволились ряд сотрудников. В отставку ушли как работники центрального аппарата, так и дипмиссий Беларуси при Европейском Союзе, Словакии, Латвии, Польши, Индии и других стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол в Аргентине отказался работать на "лицо, которое не имеет права выражать волю белорусского народа"
Владимир Астапенко отозвал первое прошение об отставке и подал новое. Первый раз один из самых опытных белорусских дипломатов просил уволить его по соглашению...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)