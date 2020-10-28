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В следующем месяце Microsoft неприятно удивит пользователей Internet Explorer
Источник материала: Onliner
Корпорация Microsoft продолжает переводить пользователей с устаревшего Internet Explorer на актуальную версию браузера. Начина с ноября юзеры IE не смогут зайти на многие сайты с помощью этой программы. При попытке зайти на ряд ресурсов, среди которых YouTube, Twitter, Facebook и многие другие, автоматически будет запускаться браузер Edge на новом движке.
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Процесс стартует с выходом Microsoft Edge 87, который состоится во второй половине ноября. Если нового браузера в системе нет, то и посетить сайты, его не поддерживающие, не получится (если вы по каким-то причинам используете Internet Explorer).
Впрочем, по данным NetMarketshare, вряд ли это станет большой проблемой: общая доля IE составляет примерно 5,3%. У Edge, для справки, — 7,48%.
уличная, направленная, Wi-Fi 2.4 ГГц/2G/3G/4G, 14.5 dBi, разъем N-type
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Корпорация Microsoft продолжает переводить пользователей с устаревшего Internet Explorer на актуальную версию браузера. Начина с ноября юзеры IE не смогут зайти на многие...
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