В следующем месяце Microsoft неприятно удивит пользователей Internet Explorer

Источник материала: Onliner

Корпорация Microsoft продолжает переводить пользователей с устаревшего Internet Explorer на актуальную версию браузера. Начина с ноября юзеры IE не смогут зайти на многие сайты с помощью этой программы. При попытке зайти на ряд ресурсов, среди которых YouTube, Twitter, Facebook и многие другие, автоматически будет запускаться браузер Edge на новом движке.

Сейчас в списке упоминается более 1,5 тыс. сайтов, редирект с которых будет обязательным для всех пользователей Internet Explorer. Официальная причина в том, что эти ресурсы «несовместимы» с IE, их корректная работа в старом браузере не гарантируется.

Процесс стартует с выходом Microsoft Edge 87, который состоится во второй половине ноября. Если нового браузера в системе нет, то и посетить сайты, его не поддерживающие, не получится (если вы по каким-то причинам используете Internet Explorer).

Впрочем, по данным NetMarketshare, вряд ли это станет большой проблемой: общая доля IE составляет примерно 5,3%. У Edge, для справки, — 7,48%.