Минтруда увеличил прожиточный минимум белоруса — на 2 рубля. Соответственно вырастут и пенсии

Источник материала: Onliner

Новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам вступят с 1 ноября. Предполагается, что они будут действовать как минимум до 31 января 2021 года. Об этом информирует сайт Pravo.by.

Новые суммы определены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 23 октября №95.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 258,11 рубля (до этого, с 1 августа по 31 октября 2020 года — 256,1 рубля).

Сумма варьируется в зависимости от группы населения:

трудоспособное население — 285,68 рубля (было — 285,04 рубля);

пенсионеры — 195,15 рубля (было — 193,92 рубля);

студенты — 248,06 рубля (было — 246,72 рубля);

дети до 3 лет — 165,18 рубля (было — 160,79 рубля);

дети до 6 лет — 228,85 (было — 224,7 рубля);

дети до 18 лет — 278,16 рубля (было — 274,48 рубля).

Пропорционально росту БПМ изменятся минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом I группы или за лицом, достигшим 80 лет, пособия семьям, воспитывающим детей.

Документ вступит в силу после официального опубликования.