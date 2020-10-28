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Минтруда увеличил прожиточный минимум белоруса — на 2 рубля. Соответственно вырастут и пенсии

28.10.2020 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам вступят с 1 ноября. Предполагается, что они будут действовать как минимум до 31 января 2021 года. Об этом информирует сайт Pravo.by.

Новые суммы определены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 23 октября №95.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 258,11 рубля (до этого, с 1 августа по 31 октября 2020 года — 256,1 рубля).

Сумма варьируется в зависимости от группы населения:

  • трудоспособное население — 285,68 рубля (было — 285,04 рубля);
  • пенсионеры — 195,15 рубля (было — 193,92 рубля);
  • студенты — 248,06 рубля (было — 246,72 рубля);
  • дети до 3 лет — 165,18 рубля (было — 160,79 рубля);
  • дети до 6 лет — 228,85 (было — 224,7 рубля);
  • дети до 18 лет — 278,16 рубля (было — 274,48 рубля).

Пропорционально росту БПМ изменятся минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом I группы или за лицом, достигшим 80 лет, пособия семьям, воспитывающим детей.

Документ вступит в силу после официального опубликования.

 
 
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Новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам вступят с 1 ноября. Предполагается, что...
 
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