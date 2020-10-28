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Минтруда увеличил прожиточный минимум белоруса — на 2 рубля. Соответственно вырастут и пенсии
Источник материала: Onliner
Новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам вступят с 1 ноября. Предполагается, что они будут действовать как минимум до 31 января 2021 года. Об этом
Новые суммы определены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 23 октября №95.
БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 258,11 рубля (до этого, с 1 августа по 31 октября 2020 года — 256,1 рубля).
Сумма варьируется в зависимости от группы населения:
Пропорционально росту БПМ изменятся минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом I группы или за лицом, достигшим 80 лет, пособия семьям, воспитывающим детей.
Документ вступит в силу после официального опубликования.
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Новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам вступят с 1 ноября. Предполагается, что...
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