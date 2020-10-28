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СК: в Мозыре в здание ГАИ забросили «коктейль Молотова»

28.10.2020 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет сообщает о нападение на здание мозырской ГАИ.

СК: в Мозыре в здание ГАИ забросили «коктейль Молотова»

Как отмечают следователи, сегодня ночью неизвестный «разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью».

Пламя «удалось локализовать в пределах одной служебной комнаты».

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство).

 
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Следственный комитет сообщает о нападение на здание мозырской ГАИ.
 
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