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Известные экономисты готовы помочь новой власти разработать программу реформ для Беларуси
Источник материала: Навiны
Более 60 экономистов заявили о готовности помочь новой власти в разработке программы реформ для Беларуси. Об этом говорится в совместном заявлении, которое они приняли.
Как отмечают специалисты, это позволит Беларуси «обеспечить развитие страны и рост благосостояния ее граждан»: «Мы готовы использовать свои знания и опыт для консультирования новой демократически избранной власти в Беларуси».
По мнению экспертов, республика «имеет все возможности для перехода на новый этап экономического развития и значительного улучшения качества жизни людей. Мы видим будущее Беларуси среди развитых экономик, в которой каждый человек имеет равные шансы на реализацию своих возможностей».
С текстом заявления и предлагаемых первых шагах можно ознакомиться
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Более 60 экономистов заявили о готовности помочь новой власти в разработке программы реформ для Беларуси. Об этом говорится в совместном заявлении, которое они...
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