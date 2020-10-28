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Известные экономисты готовы помочь новой власти разработать программу реформ для Беларуси

28.10.2020 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более 60 экономистов заявили о готовности помочь новой власти в разработке программы реформ для Беларуси. Об этом говорится в совместном заявлении, которое они приняли.

Известные экономисты готовы помочь новой власти разработать программу реформ для Беларуси

Как отмечают специалисты, это позволит Беларуси «обеспечить развитие страны и рост благосостояния ее граждан»: «Мы готовы использовать свои знания и опыт для консультирования новой демократически избранной власти в Беларуси».

По мнению экспертов, республика «имеет все возможности для перехода на новый этап экономического развития и значительного улучшения качества жизни людей. Мы видим будущее Беларуси среди развитых экономик, в которой каждый человек имеет равные шансы на реализацию своих возможностей».

С текстом заявления и предлагаемых первых шагах можно ознакомиться здесь.

 
 
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Более 60 экономистов заявили о готовности помочь новой власти в разработке программы реформ для Беларуси. Об этом говорится в совместном заявлении, которое они...
 
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