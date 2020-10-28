Известные экономисты готовы помочь новой власти разработать программу реформ для Беларуси

Более 60 экономистов заявили о готовности помочь новой власти в разработке программы реформ для Беларуси. Об этом говорится в совместном заявлении, которое они приняли.





Как отмечают специалисты, это позволит Беларуси «обеспечить развитие страны и рост благосостояния ее граждан»: «Мы готовы использовать свои знания и опыт для консультирования новой демократически избранной власти в Беларуси».

По мнению экспертов, республика «имеет все возможности для перехода на новый этап экономического развития и значительного улучшения качества жизни людей. Мы видим будущее Беларуси среди развитых экономик, в которой каждый человек имеет равные шансы на реализацию своих возможностей».