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Злоумышленник бросил "коктейль Молотова" в здание ГАИ в Мозыре

28.10.2020 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Милиция и следователи ведут розыск злоумышленника, который бросил в здание ГАИ в Мозыре бутылку с воспламеняющейся жидкостью, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

YouTube / МВД Беларуси
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"Сегодня примерно в 3 часа 30 минут в Мозыре неизвестный мужчина подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью", - сообщила Sputnik в среду Кривоногова.

Произошло возгорание, которое удалось локализовать, пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымаются предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Изучаются записи камер видеонаблюдения, установленные на близлежащих зданиях.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Работу на месте происшествия координирует начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков.

Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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На место происшествия выехал начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков, возбуждено уголовное дело.
 
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