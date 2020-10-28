Источник материала: Sputnik Беларусь

Милиция и следователи ведут розыск злоумышленника, который бросил в здание ГАИ в Мозыре бутылку с воспламеняющейся жидкостью, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

"Сегодня примерно в 3 часа 30 минут в Мозыре неизвестный мужчина подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью", - сообщила Sputnik в среду Кривоногова.

Произошло возгорание, которое удалось локализовать, пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымаются предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Изучаются записи камер видеонаблюдения, установленные на близлежащих зданиях.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Работу на месте происшествия координирует начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков.

Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.