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Злоумышленник бросил "коктейль Молотова" в здание ГАИ в Мозыре
28.10.2020 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Милиция и следователи ведут розыск злоумышленника, который бросил в здание ГАИ в Мозыре бутылку с воспламеняющейся жидкостью, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
"Сегодня примерно в 3 часа 30 минут в Мозыре неизвестный мужчина подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью", - сообщила Sputnik в среду Кривоногова.
Произошло возгорание, которое удалось локализовать, пострадавших нет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымаются предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Изучаются записи камер видеонаблюдения, установленные на близлежащих зданиях.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Работу на месте происшествия координирует начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков.
Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.
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На место происшествия выехал начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков, возбуждено уголовное дело.
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