На Кижеватова пьяный мотоциклист врезался в бордюр: ехавший без шлема пассажир в реанимации

Источник материала: Tut.by

Пассажир мотоцикла получил серьезные травмы в аварии, которая произошла в ночь на 28 октября. Об этом сообщили в ГАИ Минска.





По предварительной информации, 32-летний водитель мотоцикла Honda двигался по улице Кижеватова со стороны улицы Серова в направлении МКАД, не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате мотоцикл вылетел за пределы дороги.

В аварии серьезные травмы получил 29-летний пассажир мотоцикла. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Выяснилось, что мотоциклист был пьян, а пассажир ехал без шлема.