|
На Кижеватова пьяный мотоциклист врезался в бордюр: ехавший без шлема пассажир в реанимации
Источник материала: Tut.by
Пассажир мотоцикла получил серьезные травмы в аварии, которая произошла в ночь на 28 октября. Об этом
По предварительной информации, 32-летний водитель мотоцикла Honda двигался по улице Кижеватова со стороны улицы Серова в направлении МКАД, не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате мотоцикл вылетел за пределы дороги.
В аварии серьезные травмы получил 29-летний пассажир мотоцикла. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
Выяснилось, что мотоциклист был пьян, а пассажир ехал без шлема.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла ночью 28 октября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)