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Увольнения и суд над активистом. Что известно о происходящем сегодня на «Гродно Азоте»
Источник материала: Tut.by
Новости с «Гродно Азота», где с 26 октября некоторые рабочие ушли в стачку, не принимая и не сдавая смены, передает
Напомним, 26 октября некоторые работники смены предприятия
По информации TUT.BY, по состоянию на 28 октября на предприятии работают все цеха.
Сегодня должен пройти суд над задержанным ранее Александром Жуком. Также есть неофициальная информация, что задним числом с завода уволены 11 человек. Пока нам не удалось ее подтвердить или опровергнуть в администрации предприятия.
Несколько сотрудников «Гродно Азота» написали личные заявления о том, что присоединяются к общенародной забастовке. Среди них Вадим Венский и Артур Богуш.
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Новости с «ГродноАзота», где с 26 октября некоторые рабочие ушли в стачку, не принимая и не сдавая смены, передает «Стачком Азота».
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