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Увольнения и суд над активистом. Что известно о происходящем сегодня на «Гродно Азоте»

28.10.2020 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новости с «Гродно Азота», где с 26 октября некоторые рабочие ушли в стачку, не принимая и не сдавая смены, передает «Стачком» предприятия. Так, сегодня, 28 октября, должен пройти суд над ранее задержанным членом совета представителей БНП от цеха «Аммиак-3» Александром Жуком, также есть неофициальная информация об 11 уволенных заводчанах.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, 26 октября некоторые работники смены предприятия отказывались идти на работу и оставались около проходной завода. Туда же приехали два автозака, военные машины для перевозки людей и микроавтобусы с силовиками. По словам очевидцев, были задержания. Сотрудники предприятия говорили, что цеха «Карбамид-4» и «Аммиак-3» не приняли смену. 27 октября около проходной уже не было силовиков, но собралось примерно 60 человек. Это были рабочие предприятия и гродненцы, которые приехали поддержать заводчан.

По информации TUT.BY, по состоянию на 28 октября на предприятии работают все цеха.

Сегодня должен пройти суд над задержанным ранее Александром Жуком. Также есть неофициальная информация, что задним числом с завода уволены 11 человек. Пока нам не удалось ее подтвердить или опровергнуть в администрации предприятия.


Фото: facebook.com/siarhei.antusevich

Несколько сотрудников «Гродно Азота» написали личные заявления о том, что присоединяются к общенародной забастовке. Среди них Вадим Венский и Артур Богуш.

Если среди 11 уволенных, о которых сообщает «Стачком», — вы или ваш родственник, напишите, пожалуйста, в телеграм @Alhunia.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости с «ГродноАзота», где с 26 октября некоторые рабочие ушли в стачку, не принимая и не сдавая смены, передает «Стачком Азота».
 
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