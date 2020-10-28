В Минске мотоциклист сбил пешехода, который пошел на красный

Источник материала: Tut.by

Пешеход попал под колеса мотоцикла на столичной улице Якуба Коласа, сообщили в ГАИ.





Авария произошла 27 октября, около 22.20. Установлено, что водитель мотоцикла Honda ехал со стороны улицы Мележа в направлении улицы Белинского и сбил пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

По информации инспекторов, мотоциклист, когда увидел пешехода, принял меры к экстренному торможению, однако избежать наезда не удалось.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.