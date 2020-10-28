ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пользователи назвали крупный недостаток iPhone 12

28.10.2020 11:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

23 октября в странах первой волны начались продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Первые покупатели уже успели получить девайсы и выявили ряд недостатков. А недавно к ним прибавилась еще одна не самая приятная особенность. По словам некоторых из юзеров, защитное стекло экранов может достаточно быстро покрываться царапинами. Об этом сообщает Gizchina.


В Сети уже появились ролики с дроп-тестами новинок, которые подтвердили — защитное стекло Ceramic Shield у новых смартфонов достаточно прочное. Разбить его действительно сложнее в сравнении с iPhone прошлых поколений. Но есть и минус: царапины на Ceramic Shield, судя по отзывам владельцев флагманов, появляются все так же легко.

О такой особенности, например, заявил известный инсайдер Макс Вайнбах. По его словам, у iPhone 12 Pro, пролежавшего некоторое время на витрине магазина одного из сотовых операторов, царапины на экране хорошо заметны. Позже об этом заявил и YouTube-блогер Маркес Браунли (MKBHD). Он подтвердил, что уже через несколько дней использования гаджета на его дисплее появляются заметные повреждения. По мнению блогера, стойкость стекла к появлению царапин обратно пропорциональна его механической прочности.


Напомним: компания показала четыре девайса — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с OLED-экранами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. У всех используется процессор Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс), по две или три основные камеры, а также система распознавания лиц Face ID и поддержка 5G-сетей. Девайсы на 6,1 дюйма уже начали продаваться, миниатюрная и увеличенная модели появятся на прилавках в ноябре. В Беларуси старт продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro запланирован на 6 ноября.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Apple:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси старт продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro запланирован на 6 ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
В здание ГАИ Мозыря забросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика