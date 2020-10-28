Пользователи назвали крупный недостаток iPhone 12

Источник материала: Tut.by

23 октября в странах первой волны начались продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Первые покупатели уже успели получить девайсы и выявили ряд недостатков . А недавно к ним прибавилась еще одна не самая приятная особенность. По словам некоторых из юзеров, защитное стекло экранов может достаточно быстро покрываться царапинами. Об этом сообщает Gizchina .





В Сети уже появились ролики с дроп-тестами новинок, которые подтвердили — защитное стекло Ceramic Shield у новых смартфонов достаточно прочное. Разбить его действительно сложнее в сравнении с iPhone прошлых поколений. Но есть и минус: царапины на Ceramic Shield, судя по отзывам владельцев флагманов, появляются все так же легко.

О такой особенности, например, заявил известный инсайдер Макс Вайнбах. По его словам, у iPhone 12 Pro, пролежавшего некоторое время на витрине магазина одного из сотовых операторов, царапины на экране хорошо заметны. Позже об этом заявил и YouTube-блогер Маркес Браунли (MKBHD). Он подтвердил, что уже через несколько дней использования гаджета на его дисплее появляются заметные повреждения. По мнению блогера, стойкость стекла к появлению царапин обратно пропорциональна его механической прочности.





Напомним: компания показала четыре девайса — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с OLED-экранами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. У всех используется процессор Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс), по две или три основные камеры, а также система распознавания лиц Face ID и поддержка 5G-сетей. Девайсы на 6,1 дюйма уже начали продаваться, миниатюрная и увеличенная модели появятся на прилавках в ноябре. В Беларуси старт продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro запланирован на 6 ноября.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Apple: