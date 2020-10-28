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Ковры с длинным ворсом больше не в моде. А что в тренде? Рассказывает дизайнер интерьера
Источник материала: Tut.by
Холодное время года — впереди, поэтому невольно начинаешь задумываться, какая классная вещь ковер. Но какой купить, чтобы было не только тепло ногам, но и красиво в комнате? Чем современный актуальный ковер отличается от обычного, рассказала дизайнер интерьера Катерина Смольская.
Ковер — очень важный элемент интерьера, правильно подобранный, он дает интерьеру цельность и подчеркивает саму идею дизайна.
Ковры бывают двух видов: базовые и декоративные. И актуальные тенденции для каждого из этих видов будут разные.
Какие базовые ковры в тренде
Самые актуальные базовые ковры — с имитацией потертостей, «выгоревшие», частично лишенные промышленным способом ворса.
— Даже если на таком ковре есть какой-то рисунок, он виден частично. Где-то он есть, где-то нет.
Базовые ковры модны в основном с низким ворсом. За счет актуальной нынче в составе шелковой нити, в них видно направление ворса. Это придает дополнительный декоративный эффект.
Еще одна тенденция — сочетание в цвете базового ковра нескольких оттенков, которые использованы в интерьере.
— Такой ковер одновременно и нейтральный, и многоцветный. За счет сочетания той самой потертости ковер будет смотреться интересно.
Декоративные ковры — какие актуальны
Катерина объясняет: декоративные ковры могут работать как арт-объект, и тенденции у них немного другие. Среди трендов — геометрические узоры, насыщенное сочетание цветов (например, хаки, марсала, темный изумрудный), четкая контрастная геометрия, оптические иллюзии.
— Когда интерьер базовый, нейтральный, то декоративный ковер формирует акцент, за который цепляется взгляд.
А еще у декоративных ковров актуальна неровная форма края, когда край повторяет геометрию рисунка (внимание: речь не идет о необработанном крае).
В моде многослойность ковров
Дизайнер говорит, что сейчас в тренде многослойность ковров. В этом случае ковры кладутся внахлест или друг на друга. Один из них чаще всего будет базовый, фоновый, второй — декоративный, акцентный.
— Здесь хорошо работает разница текстур: циновка и меховые элементы, шелковые и джутовые варианты.
Катерина делает акцент: в многослойности базовый ковер должен быть с коротким ворсом. На объемную фактуру второй ковер будет ложиться некрасиво.
Дизайнер признает: пару ковров подбирать нелегко, шансов ошибиться в два раза больше. Но благо сейчас у продавцов ковров есть услуга — примерка ковра.
— Вы можете заказать ковер, его привезут вам домой и раскатают. Если он не понравился, оплатить нужно будет только доставку.
Катерина говорит и о том, что сейчас допустимо даже сшивать два ковра.
— Сталкиваюсь с такими ситуациями, когда клиенту нравится определенный ковер, но он не подходит по размеру. Тогда можно купить их два и сшить.
Подведем итоги
Итак, основной признак современного ковра — «вытертость». Кстати, эффект вытертости актуален не только в коврах, но и в мебельных тканях, декоративном текстиле (шторах, портьерах).
— Лишенность цвета, лишенность местами ворса, «выгоревшие» участки — основные признаки актуальных нынче ковров.
Если же идти от противного, то к современным не относятся пушистые ковры с длинным ворсом. Что касается принтов — сейчас отходят восточные мотивы.
— «Восточные» ковры нужно очень тщательно подбирать к интерьеру. В то время как «потертые» подойдут практически к любому.
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Дизайнер интерьера объяснила, по каким признакам можно отличить современный ковер от морально устаревшего.
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