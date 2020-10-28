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СК: в Мозыре неизвестный бросил «коктейль Молотова» в окно местной ГАИ - сгорел кабинет

28.10.2020 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре в здание ГАИ бросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью — сгорел кабинет, сообщает СК.


Фото: Следственный комитет

По версии следствия, сегодня ночью неизвестный подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью.

В итоге, говорят в СК, сгорел кабинет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство».

 
 
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