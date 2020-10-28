|
СК: в Мозыре неизвестный бросил «коктейль Молотова» в окно местной ГАИ - сгорел кабинет
Источник материала: Tut.by
В Мозыре в здание ГАИ бросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью — сгорел кабинет,
По версии следствия, сегодня ночью неизвестный подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью.
В итоге, говорят в СК, сгорел кабинет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)