Преподаватели БГУИР записали видеообращение против беспредела властей

Источник материала: Ежедневник

Преподаватели БГУИР выступили против насилия и угроз президента уволить каждого, кто осмелился открыто высказать свою позицию. Учитывая, что это не первое обращение преподавателей вузов, Беларусь может лишиться не только перспективной молодежи.

Напомним, что до этого с аналогичным обращением выступил коллектив педагогов МГЛУ, когда ОМОН начал прессовать студентов университета. Это обращение в том числе стало поводом для смены ректора. Новому руководителю Лукашенко поставил задачу, навести порядок в учреждении, что означало задавать всякое свободомыслие. Теперь смена руководства может последовать и в БГУИР.