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Преподаватели БГУИР записали видеообращение против беспредела властей

28.10.2020 11:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Преподаватели БГУИР выступили против насилия и угроз президента уволить каждого, кто осмелился открыто высказать свою позицию. Учитывая, что это не первое обращение преподавателей вузов, Беларусь может лишиться не только перспективной молодежи.

Напомним, что до этого с аналогичным обращением выступил коллектив педагогов МГЛУ, когда ОМОН начал прессовать студентов университета. Это обращение в том числе стало поводом для смены ректора. Новому руководителю Лукашенко поставил задачу, навести порядок в учреждении, что означало задавать всякое свободомыслие. Теперь смена руководства может последовать и в БГУИР.

 
 
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Преподаватели БГУИР выступили против насилия и угроз президента уволить каждого, кто осмелился открыто высказать свою позицию. Учитывая, что это не первое...
 
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