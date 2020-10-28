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Белорусы и кризис. Как живет пенсионерка на 475 рублей в месяц

28.10.2020 11:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Как жить на 475 рублей и откладывать

Пенсия Зинаиды составляет 475 рублей. Живет одна в однокомнатной квартире, не имеет машины, дачи, гаража и прочего дорогого имущества. Также у нее нет компьютера, смартфона и какой-либо современной техники.

Интернетом пенсионерка не пользуется, залу попробовала и отключила: «потому что каналов много, а выбрать особо и нечего, за что платить?». Смотрит телевизор через приставку и покупает раз в неделю Советскую Белоруссию с программой – «мне хватает».

Предыстория

«Работала всю жизнь на одном заводе, вначале рабочей на линии, ближе к пенсии получила должность полегче. С мужем в разводе уже не помню с какого года» – делится Зинаида Ивановна.

«В семидесятых – начале восьмидесятых зарплата была неплохая, но последние годы завод работал очень плохо, по полмесяца стояли. Платили мало, с задержками, было время давали продукцией. Потом вообще закрыли. Стали считать пенсию – оказалось, что бухгалтерия что-то накрутила с Фондом соцзащиты, восстанавливала бумаги, не знаю даже, все ли там правильно. Теперь, после повышения, пенсия 485 рублей» рассказывает пенсионерка.

У Зинаиды два взрослых сына и два внука. Оба сына тоже в разводе, один еще платит алименты, другой уже выплатил. Старший внук в армии, младший – первый год в колледже.

«Внуку даю с пенсии 150 рублей»

У младшего сына проблемы с работой: «Тоже оказалось не очень хорошее предприятие, и стоят и зарплату задерживают. А у него алименты и новая семья, жилья своего нет. С каждой пенсии откладываю ему 150 рублей. Он стесняется, отказывается, но я знаю, что потом все равно как прижмет деньги понадобятся».

Квартиру Зинаиде дали еще при союзе – однокомнатную. Жилье пора серьезно ремонтировать, потому Зинаида с каждой пенсии откладывает в среднем 70 рублей на ремонт.

О текущих расходах

Зинаида Ивановна расходы и доходы не записывает и никогда не фиксировала. Говорит что уже 10-15 лет покупает одно и то же. Огорчается только, что все дорожает. Но трагедии из этого не делает.

Я человек не разбалованный. Мы же послевоенные, нас шестеро у родителей. Отец мастеровой был, все сам делал, и себе и людям, такой без куска хлеба не останется. Но умер рано. Тогда, конечно, хуже стало. Потом я в училище пошла, мать особо помочь не могла, но ничего, государство кормило.

Фото: Myfin.by

Рацион у Зинаиды Ивановны простой, но проверенный: «суп да каша». Мясо она покупает редко, чаще суповые кости по 1,80 руб. за 1 кг. Варит на неделю щи или другой суп, холодец с добавками.

На зиму, как положено, пару мешков картошки. Сосед ездит на докопки, привозит по 40 копеек за килограмм. Из круп Зинаида выбирает перловку, ячку (сечку). Берет в оптовом киоске на рынке, там же покупает тушенку и масло.

– Тушенку стараюсь покупать нашу, не китайскую, последний раз было дешевле 2 рублей. Яйца раньше брала в ларьке от птицефабрики, потом открылся магазин на базаре. Там грязное яйцо продают – и дешевле, и крупное, и хранится лучше, мне же десяток на 2 недели.

Фото: Myfin.by

Овощи пенсионерка покупает в оптовом ларьке около базы. По ее словам, это обходится дешевле чем в Евроопте. Иногда цена бывает почти в 2 раза меньше.

– Хожу раз в неделю на рынок, если знать места, то все можно найти почти наполовину дешевле. Некоторые говорят «далеко, долго», а у меня время бесплатное.

Ежедневные расходы – только молоко и хлеб, иногда – магазинный творог, «домашний дорогой стал, и еще неизвестно насколько он лучше». К визитам внуков и детей покупаются конфеты, печенье, мороженое. Выходит едва ли не дороже, чем собственное питание – «бывает что и 30 рублей отдашь, но им не жалко». К застольям с подругами приобретается 0,35 литра «климовичской» за 4,70 руб., закуска из повседневного рациона.

Нарушают режим только праздники, но на стол или подарки деньги откладываются полгода подряд, а то и больше.

В среднем на еду, бытовую химию и прочите текущие траты выходит примерно 170 рублей.

Огорчает, что растет коммуналка, но больше 48 рублей пока не приходило, обычно – порядка 40 рублей. Это вместе с городским телефоном. На мобильном Привет без абонентской платы с тремя бесплатными номерами, «5 рублей на 2 месяца, может и больше».

В итоге расходы Зинаиды Ивановны можно представить таком виде:

Инфографика: Myfin.by

Про одежду и промтовары

– У меня за последние 30 лет одежды столько собралось, что перебрать времени нет. Невесткам бы отдала, но они такое не хотят. Просто за одеждой надо смотреть и зашивать вовремя. С обувью, да, сложнее. Покупаю наше белорусское, оно крепче импортного и носится дольше, хотя тоже разное бывает – раньше лучше было.

В секонд-хенд бывает хожу, раньше не знала, теперь смотрю – дешево, чего бы не брать. Вообще одежду покупаю не каждый месяц и ничего дороже 100 рублей не помню. Средний расход сейчас где-то 30 руб. в месяц.

Про лекарства и болезни

– Мои соседки почти все лечатся. Половина пенсии уходит на аптеку, летом – на даче, зимой – в поликлинике. Я у врачей не была уже лет 15. Смысл? Простуду лечить я сама могу, анальгин и корвалол сама куплю. Не считала, но думаю рублей в 10-15 за месяц уложусь. Старость не лечится, только будешь мучиться лишнего. Может мне повезло, соседка по балкону диабетик, вот ей хуже.

Маску в магазин сразу носила, но неудобно дышать, очки сильно потеют. Потом стали говорить, что она ничего не дает, так и бросила.

«Я нормально живу»

– Разве я плохо живу? Пенсию вовремя платят. В магазинах есть все. Вот молодые мы были, тогда да – дефицит, а сейчас – живи и радуйся. Там в Минске с жиру бесятся. Не знают, как раньше люди жили, в колхоз пускай съездят, поучатся.

Соседки говорят, что я ленивая, что дачи у меня нет. А я отвечаю, что свое раком отстояла. В детстве из борозды не вылезала, потом к матери каждую неделю ездила. Хватит мне уже, кому мало, пусть занимаются. Вот у детей все наладится, ремонт сделаю, вообще хорошо будет.

Добавим, что Зинаида Ивановна человек отнюдь не суровый, но оптимистичный, даже с оригинальной творческой жилкой. Пишет стихи, сочным народным языком, иногда с нецензурной ноткой. Плохого не боится, говорит: «кому что суждено», но вздыхает.

Хотите рассказать о своем семейном бюджете? Пишите на адрес редакции news@myfin.by, указав в теме письма «Семейный бюджет».

Текст: Игорь Смирнов
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Теги: Минск
 
 
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