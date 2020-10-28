За фразу «Не забудем» на месте гибели Тарайковского минчанам вменяют уголовные статьи: до 10 лет колонии

Источник материала: KYKY

Минчане пытались восстановить мемориал погибшему в августе мирному демонстранту Александру Тарайковскому — надпись на асфальте «Не забудем». За это им вменяют по две статьи Уголовного кодекса, за которые людям грозит наказание до десяти лет колонии, пишет TUT.by.

9 сентября 25-летняя минчанка Мария Бобович писала грунтовкой на асфальте возле станции метро «Пушкинская» две буквы из фразы «Не забудем». Девушку задержали по 339-й статье УК РБ за хулиганство. Вскоре Марию выпустили, но позже снова вызвали в милицию для показаний: в постановлении он увидела уже другую статью УК РБ — 341-ю (Осквернение сооружений и порча имущества). Тогда девушка оставалась на свободе.

В постановлении говорилось, что «порча имущества» нанесла материальный ущерб «Горремавтодору Мингорисполкома» на общую сумму 10 182 рубля 52 копейки (больше 377 базовых величин).

Адвокат Марии Андрей Мочалов сообщил: сейчас его подзащитная под стражей в СИЗО в Жодино. Статью по ее делу переквалифицировали: теперь девушку обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РБ — по части второй статьи 339 и части второй статьи 218.

42-летнего минчанина Дениса Греханова задержали 10 сентября дома, из-за того, что 9 сентября он тоже восстанавливал надпись на мемориале. 13 сентября его выпустили, сказав ждать суда. 22 октября попросили пройти на беседу со следователем, после чего домой Денис не вернулся. Его мать до сих пор не понимает, в каком именно изоляторе находится ее сын. В сентябре Дениса задерживали по 341 статье УК РБ (Осквернение сооружений и порча имущества), а сейчас дело переквалифицировали по таким же двум статьям, как и у Марии Бобович, — части второй статьи 339 и части второй статьи 218. Выставленный ущерб «Горремавтодору», который до этого составлял семь тысяч 500 рублей, увеличили до десяти тысяч.