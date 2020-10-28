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Руководство «Гродно Азот» уволило 11 сотрудников задним числом - телеграм

28.10.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Руководство ОАО «Гродно-Азот» уволило задним числом 11 сотрудников предприятия, сообщает стачком предприятия в своем телеграм-канале.

«Сегодня задним числом с Азота уволено 11человек, 2 с ЦРОЭ, 1 с аммиак-3. Просто шли на работу», - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня должен пройти суд над ранее задержанным членом совета представителей БНП от цеха «Аммиак-3» Александром Жуком.

Сегодня на заводе работают все цеха. Однако, судя по сообщениям в канале, рабочие завода по одному присоединяются к стачке.

«Стачке быть», - цитирует канал стачкома высказывания заводчан.

 
Теги: Гродно
 
 
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Руководство ОАО «Гродно-Азот» уволило задним числом 11 сотрудников предприятия, сообщает стачком предприятия в своем телеграм-канале.
 
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