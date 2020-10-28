Руководство «Гродно Азот» уволило 11 сотрудников задним числом - телеграм

Источник материала: АФН

Руководство ОАО «Гродно-Азот» уволило задним числом 11 сотрудников предприятия, сообщает стачком предприятия в своем телеграм-канале.

«Сегодня задним числом с Азота уволено 11человек, 2 с ЦРОЭ, 1 с аммиак-3. Просто шли на работу», - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня должен пройти суд над ранее задержанным членом совета представителей БНП от цеха «Аммиак-3» Александром Жуком.

Сегодня на заводе работают все цеха. Однако, судя по сообщениям в канале, рабочие завода по одному присоединяются к стачке.

«Стачке быть», - цитирует канал стачкома высказывания заводчан.