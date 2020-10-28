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Посол в Аргентине отозвал заявление об отставке и написал новое

28.10.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Республике Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября. Но на днях он заявление отозвал и подал новое, теперь посол подал в отставку в связи с нарушением нанимателем законодательства.

«После инаугурации, 23 сентября, я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон… Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новое, с требованием освободить меня от должности посла уже на основании статьи 41 в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению моей работы по трудовому договору», — сообщил Владимир Астапенко, которого цитирует tut.by.

Посол считает, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси. В частности допущены:

многочисленные нарушения основных прав и свобод граждан Беларуси, закрепленных в Конституции страны и ее международно-правовых обязательствах;

очевидные и грубые фальсификации итогов президентских выборов, что стало причиной их непризнания 27 государствами — членами ЕС, Великобританией, США, Канадой, Украиной и другими странами;

неоправданно жесткая реакция органов внутренних дел (применение чрезмерной силы и спецсредств) в ответ на законные акции мирного протеста;

неправомерное затягивание принятия решений о возбуждении уголовных дел по фактам убийств, пыток, насилия, массовых избиений, произвольных задержаний, лжесвидетельства со стороны правоохранительных органов;

несоблюдение требований национального законодательства и международно-правовых обычаев, предусматривающих необходимость обеспечения максимальной публичности при организации церемонии президентской инаугурации.

«Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа», — поясняет Астапенко.

Владимир Астапенко — карьерный дипломат, начинал свою работу третьим секретарем МИД Белорусской ССР. Занимал пост замминистра иностранных дел, работал в ряде посольств. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентинской Республике, а позже — послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

 
 
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Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Республике Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра...
 
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