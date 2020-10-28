Стачка: На Минском электротехническом заводе бастуют основные цеха

Основную прибыль электротехнический получает за счет продажи трансформаторов. Трансформатор устроен так — бак-корпус, в который помещается сердечник, заливается масло и т.д. Нет баков — нет трансформатора.





В 16-ом цеху производят именно эти баки, работу выполняет 40-50 высококвалифицированных сотрудников, и они присоединились к забастовке. 6-й цех тоже заготовительный, ключевых рабочих примерно столько же, 30-40 человек, ситуация аналогичная.





Складские запасы баков были выбраны еще в июле. С этого момента работа всего завод зависит от того, сколько продукции произведет 16-й и 6-й.





Сейчас в цехах остается 30-40 процентов основных рабочих. Остальные, кто смог, взял больничный, отгул, за свой счет. Те, кто остался, делают предельно возможный минимум, просто чтобы не уволили прямо сейчас.





Вчера в начале второй смены (после 17.00) к бастующим в 16-м приехал заместитель директора завода по идеологической работе. Привез на каждого по приказу, подписанному директором, об отстранении от работы в связи с неисполнением служебных обязанностей, вручил тем, кого считает зачинщиками. Ситуацию это не исправило, там нет конкретного лидера, рабочие решили действовать вместе, вместе и бастуют.





"Вторую смену с ними провел начальник цеха, третью — зам. Это очень редкая, почти невозможная ситуация, начальство обычно работает до пяти.





Начальник производства, А.Г. Рачицкий, перепробовал все методы давления, что придумал, сулил блага, угрожал лишением премии, потом увольнением, потом пытался вызвать на разговор рабочих по одному, чтобы они не чувствовали поддержки товарищей. Обещал, что комплектующие завод будет закупать в Турции, и, значит, эти рабочие не нужны заводу. Обещал, что каждого из них заставят через суд выплачивать по тридцать-сорок тысяч рублей упущенной заводом выгоды. Рабочие слушали, но бастовать продолжали.





Ребята сильные и храбрые, но ждут поддержки. На заводе бастуют, итальянкой или открыто, не только они, конструкторы, инженерный состав, это не так заметно, потому что день простоя конструктора совсем не то же самое, что выключить станок. Но фокус внимания именно на два этих цеха. И давления на них тоже оказывается больше всего", сообщает стачком Беларуськалия.





Напомним, что и Совмин, и Минпром признают волнения на предприятиях, но стачки и забастовки отрицают.