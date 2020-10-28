Однако: убытки белорусских организаций выросли более чем в 6 раз

Такие данные приведены Национальным банком в аналитическом обозрении за январь—август 2020 года «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере РБ».





Чистая прибыль у прибыльных организаций Беларуси оказалась намного меньше убытков, и составила по итогам января—июля 3 016,1 млн. рублей. По сравнению с январем—июлем прошлого года она снизилась примерно в 3 раза. Правда, при этом прибыль организаций от реализации даже выросла: на 8,6% — до 10 668,7 млн. рублей.





Причиной сокращения чистой прибыли стало увеличение расходов на выплату кредитов банков и займов: до 41 458,9 млн. рублей с 37 304,4 млн. рублей. При этом на погашение основного долга было направлено 39 761,3 млн. рублей, а на выплату процентов — 1 697,4 млн. рублей.





Расходы на проценты оказались примерно на уровне аналогичного периода прошлого года — всего на 4,5% больше, тогда как расходы на возврат основного долга увеличились на 11,4%.





Рост данных расходов привел к сокращению прибыли до уплаты налогов на 56,2% — до 4 420 млн. рублей. Результатом этого сокращения стал обвал налогов на прибыль, уплачиваемых предприятиями в бюджет.





При этом рентабельность продаж за рассматриваемый период выросла до 7,6% с 7,2% за аналогичный период прошлого года. А рентабельность реализованной продукции увеличилась до 9,6% с 8,9%.





В то же время, число прибыльных организаций в Беларуси резко сократилось, в связи с чем доля убыточных организаций в стране выросла до 19% с 14,9% год назад.





Количество убыточных организаций выросло до 1 285 с 1 008 в аналогичном периоде прошлого года. Сумма чистого убытка в среднем на одну убыточную организацию составила 3,6 млн. рублей против 0,7 млн. рублей.





Правительство помогает некоторым убыточным организациям, компенсируя часть их потерь. В январе—июле текущего года из бюджета им было выплачено 499,2 млн. рублей — на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.





В целом объем выручки от реализации, полученной белорусскими организациями за январь—июль текущего года, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7% и достиг 139 678,1 млн. рублей.





Налоги и сборы, исчисляемые из выручки, выросли на 5,4% — до 17 329,8 млн. рублей. Это составило 12,4% от всей выручки против 12,1% год назад.