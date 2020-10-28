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Абоненты подали в суд на A1 за отключение интернета 9-11 августа

28.10.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске состоялось предварительное заседание по делу об отключении мобильного интернета 9–11 августа, пишет TUT.by. Истцы — несколько клиентов A1 — требуют от компании компенсации.



Адвокат истцов Сергей Зикрацкий рассказал, что, по мнению абонентов, A1 только частично компенсировал абонентскую плату за три дня блокировки интернета. Истцы требуют «уменьшить  стоимость услуг за этот период в размере 100% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса». Также они рассчитывают на компенсацию расходов на адвокатов и морального вреда в размере 100 рублей каждому истцу.  

Второе ходатайство — обязать A1 предоставить объяснение по причине непредоставления услуг.

В A1 ситуацию прокомментировали следующим образом: 

— Сложности в работе некоторых сервисов через мобильный и фиксированный интернет в период с 9 по 11 августа 2020 года, с которыми столкнулись абоненты компании, возникли по независящим от оператора причинам. Корректное предоставление доступа к сервисам было автоматически продолжено после восстановления обслуживания со стороны вышестоящего провайдера. При этом руководством А1 принято решение о проведении корректировок абонентских плат абонентам мобильной связи, а также клиентам фиксированного интернета и телевидения за трое суток в период с 9 августа по 11 августа включительно.

Основное судебное заседание по делу состоится 25 ноября.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске состоялось предварительное заседание по делу об отключении мобильного интернета 9–11 августа, пишет TUT.by. Истцы — несколько клиентов A1 — требуют от...
 
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