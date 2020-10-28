Центр АБФ прекращает работу из-за угроз силовиков









Юлия Мицкевич недавно была освобождена после 15 суток ареста по ст. 23.34 КоАП об участии в несанкционированном массовом мероприятии. Арест она отбывала вместе с философкой Ольгой Шпарагой. Женщины являются со-координаторками Фемгруппы в Координационном совете. Ольга после освобождения покинула Беларусь из-за угрозы повторного ареста. А Юлия теперь закрывает свой образовательный центр.





«В связи с угрозой быть обвинёнными в экстремизме Центр развития эффективной коммуникации «АБФ», где я являюсь директоркой, останавливает свою деятельность», — написала Юлия Мицкевич в Facebook вечером 27 октября.





По словам Юлии, во время задержания и ареста силовики не раз «беседовали» с ней и пытались оказать давление. Сначала ее расспрашивали о деятельности Фемгруппы Координационного совета, а затем стали раскручивать тему того, что ее центр АБФ связан с организацией женских протестных маршей в Минске . Такие беседы с Юлией, по ее словам, проводили сотрудники ГУБОПиК несколько раз, ясно давая понять, что центр могут втянуть в уголовное дело об организации массовых беспорядков.





«Я закрываю центр в первую очередь ради безопасности волонтеров и преподавателей, потому что не хочу, чтобы ни в чем не виноватые люди пострадали», — сказала Юлия Мицкевич Reform.by





Центр АБФ, как говорится на его сайте, является первой в Беларуси «организацией современного народного образования». Он занимался неформальным образованием для взрослых, в основном по гендерной, антидискриминационной тематике и т.д. В первую очередь использовал метод учебных «шведских» кружков, в основе которого лежит принцип «равный обучает равного».