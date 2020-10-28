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Центр АБФ прекращает работу из-за угроз силовиков

28.10.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организация народного образования «Актыўным быць файна» («Центр развития эффективной коммуникации «АБФ») прекращает свою работу. Об этом Reform.by сообщила директорка АБФ Юлия Мицкевич. По ее словам, силовики угрожают ей обвинить центр в экстремистской деятельности и организации женских протестов.



 
Юлия Мицкевич недавно была освобождена после 15 суток ареста по ст. 23.34 КоАП об участии в несанкционированном массовом мероприятии. Арест она отбывала вместе с философкой Ольгой Шпарагой. Женщины являются со-координаторками Фемгруппы в Координационном совете. Ольга после освобождения покинула Беларусь из-за угрозы повторного ареста. А Юлия теперь закрывает свой образовательный центр.

«В связи с угрозой быть обвинёнными в экстремизме Центр развития эффективной коммуникации «АБФ», где я являюсь директоркой, останавливает свою деятельность», — написала Юлия Мицкевич в Facebook вечером 27 октября.

По словам Юлии, во время задержания и ареста силовики не раз «беседовали» с ней и пытались оказать давление. Сначала ее расспрашивали о деятельности Фемгруппы Координационного совета, а затем стали раскручивать тему того, что ее центр АБФ связан с организацией женских протестных маршей в Минске. Такие беседы с Юлией, по ее словам, проводили сотрудники ГУБОПиК несколько раз, ясно давая понять, что центр могут втянуть в уголовное дело об организации массовых беспорядков.

«Я закрываю центр в первую очередь ради безопасности волонтеров и преподавателей, потому что не хочу, чтобы ни в чем не виноватые люди пострадали», — сказала Юлия Мицкевич Reform.by

Центр АБФ, как говорится на его сайте, является первой в Беларуси «организацией современного народного образования». Он занимался неформальным образованием для взрослых, в основном по гендерной, антидискриминационной тематике и т.д. В первую очередь использовал метод учебных «шведских» кружков, в основе которого лежит принцип «равный обучает равного».
 
Теги: Минск
 
 
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Организация народного образования «Актыўным быць файна» («Центр развития эффективной коммуникации «АБФ») прекращает свою работу. Об этом Reform.by сообщила...
 
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