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Алексей Кульбаков рассудит матч "Ромы" и софийского ЦСКА в Лиге Европы
Источник материала: Партизан
Белорусская бригада рефери во главе с Алексеем Кульбаковым рассудит матч "Ромы" и софийского ЦСКА в Лиге Европы.
Ассистировать соотечественнику на линиях будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный судья — Денис Щербаков.
Матч "Ромы" и ЦСКА состоится 29 октября (начало — в 23.00).
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Белорусская бригада рефери во главе с Алексеем Кульбаковым рассудит матч "Ромы" и софийского ЦСКА в Лиге Европы.
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