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Социолог: У нас не „протесты“, а просто национально-освободительное движение
Источник материала: Партизан
Об этом пишет бывший директора Института социологии НАН РБ Геннадий Коршунов.
Когда "правоохранители" не пропускают скорую помощь, а "протестующие" всегда перед скорыми расступаются...
Когда стекла в домах и витрины в магазинах оказываются разбиты не "протестующими", а "правоохранителями"...
Когда "правоохранители" заставляют вырубать интернет и закрывать метро, а "протестующих" подвозят и развозят их сограждане...
Когда машины крушат "правоохранители", а "протестующие" сбрасываются на помощь пострадавшим водителям...
Когда "правоохранители" стреляют в спину, а "протестующие" сами шьют и рисуют флаги, сами организуются в своих дворах, сами делают выбор и отстаивают его...
Нет, ребята... Надо убирать кавычки. У нас не "протесты", а просто национально-освободительное движение.
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Об этом пишет бывший директора Института социологии НАН РБ Геннадий Коршунов.
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