Социолог: У нас не „протесты“, а просто национально-освободительное движение

Когда "правоохранители" не пропускают скорую помощь, а "протестующие" всегда перед скорыми расступаются...





Когда стекла в домах и витрины в магазинах оказываются разбиты не "протестующими", а "правоохранителями"...





Когда "правоохранители" заставляют вырубать интернет и закрывать метро, а "протестующих" подвозят и развозят их сограждане...





Когда машины крушат "правоохранители", а "протестующие" сбрасываются на помощь пострадавшим водителям...





Когда "правоохранители" стреляют в спину, а "протестующие" сами шьют и рисуют флаги, сами организуются в своих дворах, сами делают выбор и отстаивают его...





Нет, ребята... Надо убирать кавычки. У нас не "протесты", а просто национально-освободительное движение.