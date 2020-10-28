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Социолог: У нас не „протесты“, а просто национально-освободительное движение

28.10.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом пишет бывший директора Института социологии НАН РБ Геннадий Коршунов.

Социолог: У нас не „протесты“, а просто национально-освободительное движение
Когда "правоохранители" не пропускают скорую помощь, а "протестующие" всегда перед скорыми расступаются...

Когда стекла в домах и витрины в магазинах оказываются разбиты не "протестующими", а "правоохранителями"...

Когда "правоохранители" заставляют вырубать интернет и закрывать метро, а "протестующих" подвозят и развозят их сограждане...

Когда машины крушат "правоохранители", а "протестующие" сбрасываются на помощь пострадавшим водителям...

Когда "правоохранители" стреляют в спину, а "протестующие" сами шьют и рисуют флаги, сами организуются в своих дворах, сами делают выбор и отстаивают его...

Нет, ребята... Надо убирать кавычки. У нас не "протесты", а просто национально-освободительное движение.
 
 
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Об этом пишет бывший директора Института социологии НАН РБ Геннадий Коршунов.
 
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