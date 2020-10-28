В Горках задержали работников очистных сооружений, которые записали видеообращение против насилия

Правозащитники сообщили, что задержаны трое из четверых: Валентин Бас, Валерий Пасиков и Александр Касуха, передает портал газеты «УзГорак».





Видеообращение работников очистных сооружений в Горках появилось утром 27 октября. В нем они осуждают насилие силовиков, требуют новых честных справедливых выборов, выражают солидарность с людьми, которые отстаивают свои права на свободу слова. появилось утром 27 октября. В нем они осуждают насилие силовиков, требуют новых честных справедливых выборов, выражают солидарность с людьми, которые отстаивают свои права на свободу слова.





Правозащитники сообщили, что сегодня, 28 октября, над задержанными может состояться суд. В чем обвиняют этих людей — пока не известно.



