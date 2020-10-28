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В Горках задержали работников очистных сооружений, которые записали видеообращение против насилия
Источник материала: Партизан
Вечером 27 октября стало известно о задержании рабочих Горецких очистных сооружений, которые записали видеообращение против насилия и беззакония.
Правозащитники сообщили, что задержаны трое из четверых: Валентин Бас, Валерий Пасиков и Александр Касуха, передает портал газеты «УзГорак».
Правозащитники сообщили, что сегодня, 28 октября, над задержанными может состояться суд. В чем обвиняют этих людей — пока не известно.
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Вечером 27 октября стало известно о задержании рабочих Горецких очистных сооружений, которые записали видеообращение против насилия и беззакония.
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