Более 500 уголовных дел против протестующих и ни одного против их палачей

Андрей Сербун, передает Телеграф Такую шокирующую цифру в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Беларуси, передает





«Подавляющее большинство таких уголовных дел связано с событиями, происходившими в городе Минске», — отметил он.





По его словам, «каждый правонарушитель будет установлен и его действиям будет дана соответствующая правовая оценка».





Сербун также утверждает, что идет радикализация протестных движений, а «действия участников протестных движений все чаще связаны с насилием против правоохранителей».

А вот о насилии правоохранителей против мирных граждан он предсказуемо умолчал.

Что касается уголовных дел по заявлениям граждан, которые пострадали от жестоких действий силовиков, то «по каждому заявлению проводится проверка в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса». При этом, по его словам, «будет проверяться правомерность действий самого заявителя (то есть пострадавшего) в этой ситуации».





Заметим, что эти якобы "проверки" уже тянутся 2,5 месяца и пока неизвестно ни об одном случае завершения такой проверки возбуждением уголовного дела, даже в случае убийства Александра Тарайковского, подтвержденного многочисленными видео, где однозначно видно, что в мужчину, идущего с поднятыми руками, в которых ничего нет, цинично стреляют в упор!





Сербун же утверждает, что все дело в экспертизе. Дескать, по каждому факту насилия назначаются судмедэкспертизы, которые длятся долго, а с учетом полученных сведений и будут предпринимать последующие шаги. Пока же уголовных дел в отношении силовиков как не было, так и нет.









Новая газета » смогло побеседовать с некоторыми служащими в белорусских силовых структурах и теми, кто покинул службу из-за несогласия с жестоким подавлением протестов. Кстати, недавно российское издание «» смогло побеседовать с некоторыми служащими в белорусских силовых структурах и теми, кто покинул службу из-за несогласия с жестоким подавлением протестов.





По их словам, милиция, ОМОН, СОБР и внутренние войска больше настроены защищать незаконную власть и подавить протесты, чем перейти на сторону народа своей страны, на деньги которого они живут, содержат свои семьи и получают льготное жилье.



