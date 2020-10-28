ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я оставляю за собой право думать иначе». Пост ректора БГУКИ собрал больше тысячи реакций

28.10.2020 11:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Напомним, 20 октября Александр Лукашенко назначил новых ректоров в три университета — МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ. Одна из задач новых руководителей — наведение порядка. Руководителям МГЛУ и БГУКИ сражу же пришлось сложно. Не прошло и недели, как начались студенческие акции протеста. Ректор БГУКИ Наталья Карчевская в понедельник вышла к студентам. Диалог произошел, к пониманию стороны, как видно, не пришли.

После Карчевская выступила с заявлением в своем Facebook.

«Я не буду закрывать свой профиль. Каждый может высказаться. Если кто-то считает, что попросить студентов во время занятий пойти на эти занятия — это „невероятное давление, запугивание и преступление“... что ж — это его право. Если кто-то считает нормальным и правильным, что студент  разговаривает с женщиной, старше его по возрасту, сидя на полу... это тоже его право. Если кто-то считает, что холл между лифтами — это наилучшее место для обсуждения „гражданской позиции“ ... и это тоже его право. Я оставляю за собой право думать иначе», — говорится в посте.

Публикация вызвала бурную реакцию. У нее уже больше тысячи комментариев.

К слову, вот видео с акции протеста в университете культуры. Его обнародовал Telegram-канал «Отчислено». Снят диалог студентов с новым деканом факультета.

Напомним, Наталья Карчевская до недавнего назначения с ноября 2018-го работала на посту первого зама министра культуры. Ранее была деканом факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства, затем первым проректором БГУКИ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, 20 октября Александр Лукашенко назначил новых ректоров в три университета — МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ. Одна из задач новых руководителей — наведение порядка....
 
Новости дня
Новости разные
 
Руководство «Гродно Азот» уволило 11 сотрудников задним числом - телеграм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика