«Я оставляю за собой право думать иначе». Пост ректора БГУКИ собрал больше тысячи реакций

Источник материала: Onliner

Напомним, 20 октября Александр Лукашенко назначил новых ректоров в три университета — МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ. Одна из задач новых руководителей — наведение порядка. Руководителям МГЛУ и БГУКИ сражу же пришлось сложно. Не прошло и недели, как начались студенческие акции протеста. Ректор БГУКИ Наталья Карчевская в понедельник вышла к студентам. Диалог произошел, к пониманию стороны, как видно, не пришли.

После Карчевская выступила с заявлением в своем Facebook.

«Я не буду закрывать свой профиль. Каждый может высказаться. Если кто-то считает, что попросить студентов во время занятий пойти на эти занятия — это „невероятное давление, запугивание и преступление“... что ж — это его право. Если кто-то считает нормальным и правильным, что студент разговаривает с женщиной, старше его по возрасту, сидя на полу... это тоже его право. Если кто-то считает, что холл между лифтами — это наилучшее место для обсуждения „гражданской позиции“ ... и это тоже его право. Я оставляю за собой право думать иначе», — говорится в посте.

Публикация вызвала бурную реакцию. У нее уже больше тысячи комментариев.

К слову, вот видео с акции протеста в университете культуры. Его обнародовал Telegram-канал «Отчислено». Снят диалог студентов с новым деканом факультета.

Напомним, Наталья Карчевская до недавнего назначения с ноября 2018-го работала на посту первого зама министра культуры. Ранее была деканом факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства, затем первым проректором БГУКИ.