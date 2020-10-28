ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Две мотоаварии в Минске: сбитый пешеход и столкновение с бордюром

28.10.2020 11:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

За последние сутки в столице зарегистрировано две серьезные аварии с участием мотоциклистов. На ул. Коласа водитель сбил пешехода, а на ул. Кижеватова байк врезался в бордюр и опрокинулся, отчего серьезно пострадал пассажир. В ГАИ говорят, во втором случае водитель был пьян.

Вот как описывают обстоятельства ДТП на ул. Коласа в Минской ГАИ: «Около 22:20 водитель мотоцикла Honda на перекрестке улиц Коласа и Белинского заметил пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель принял меры к экстренному торможению, однако наезда избежать не удалось. Пешеход был доставлен в медучреждение».

Сообщается, что мотоциклист двигался со стороны Логойского тракта, то есть по противоположной части дороги от новаторской разметки у трамвайной остановки «Белинского».

Две мотоаварии в Минске: сбитый пешеход и столкновение с бордюром

Еще одно ДТП с мотоциклом случилось на столичной улице Кижеватова около 2:45 ночи. Там, по данным Госавтоинспекции, водитель 1988 г. р. на Honda не справился с управлением, наехал на бордюр и оказался за пределами проезжей части. «Пассажир — молодой человек 1991 г. р. — с травмами был доставлен в реанимацию, — дополнили инспекторы. — В ходе проверки установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а пассажир двигался без шлема».

Две мотоаварии в Минске: сбитый пешеход и столкновение с бордюром

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние сутки в столице зарегистрировано две серьезные аварии с участием мотоциклистов. На ул. Коласа водитель сбил пешехода, а на ул. Кижеватова байк...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол в Аргентине отозвал заявление об отставке и написал новое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика