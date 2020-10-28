Две мотоаварии в Минске: сбитый пешеход и столкновение с бордюром

Источник материала: Onliner

За последние сутки в столице зарегистрировано две серьезные аварии с участием мотоциклистов. На ул. Коласа водитель сбил пешехода, а на ул. Кижеватова байк врезался в бордюр и опрокинулся, отчего серьезно пострадал пассажир. В ГАИ говорят, во втором случае водитель был пьян.

Вот как описывают обстоятельства ДТП на ул. Коласа в Минской ГАИ: «Около 22:20 водитель мотоцикла Honda на перекрестке улиц Коласа и Белинского заметил пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель принял меры к экстренному торможению, однако наезда избежать не удалось. Пешеход был доставлен в медучреждение».

Сообщается, что мотоциклист двигался со стороны Логойского тракта, то есть по противоположной части дороги от новаторской разметки у трамвайной остановки «Белинского».





Еще одно ДТП с мотоциклом случилось на столичной улице Кижеватова около 2:45 ночи. Там, по данным Госавтоинспекции, водитель 1988 г. р. на Honda не справился с управлением, наехал на бордюр и оказался за пределами проезжей части. «Пассажир — молодой человек 1991 г. р. — с травмами был доставлен в реанимацию, — дополнили инспекторы. — В ходе проверки установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а пассажир двигался без шлема».





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