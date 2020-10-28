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Таможня: мужчина незаконно ввез из Европы 12 машин под видом зарегистрированных в РБ

28.10.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Таможенники сообщают, что установили незаконную схему ввоза 52-летним жителем Гомеля легковых авто. По данным ГТК, схема заключалась в том, что гомельчанин «пригонял» легковушки иностранной регистрации под видом зарегистрированных на территории РБ.

Таможня: мужчина незаконно ввез из Европы 12 машин под видом зарегистрированных в РБ

«За два года гражданин ввез из Европы на территорию ЕАЭС 12 транспортных средств, — дополнили в гомельской таможне. — Еще за границей мужчина видоизменял идентификационные номера кузовов автомобилей, чтобы не уплачивать за ввезенные авто таможенные платежи. При въезде на территорию страны водитель представлял техпаспорт на автомобиль, VIN которого был вварен на ввозимую машину. Регистрационные номера на автомобиле также соответствовали указанным в техпаспорте».

Таможня: мужчина незаконно ввез из Европы 12 машин под видом зарегистрированных в РБ

Таможня: мужчина незаконно ввез из Европы 12 машин под видом зарегистрированных в РБ

Сообщается, что в большинстве случаев в качестве ввозимых машин выступали двадцатилетние иномарки Citroen и Opel. «В результате незаконных действий причинен ущерб государству в размере 140 тыс. белорусских рублей, — заявляют в ГТК. — В отношении гражданина Беларуси за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РБ. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на три года».

Таможня: мужчина незаконно ввез из Европы 12 машин под видом зарегистрированных в РБ

Таможня: мужчина незаконно ввез из Европы 12 машин под видом зарегистрированных в РБ

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Теги: Гомель
 
 
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Таможенники сообщают, что установили незаконную схему ввоза 52-летним жителем Гомеля легковых авто. По данным ГТК, схема заключалась в том, что гомельчанин...
 
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